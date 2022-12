Bonus spesa a Natale, ottima notizia per i consumatori italiani: sta per arrivare. Ecco come funziona questo sostegno al reddito

Il prossimo anno debutterà la nuova Carta Risparmio, gestita direttamente dai Comuni e non dall’INPS come avviene per la Social card. Un modo per assicurare buoni spesa reali, destinati all’acquisto di generi alimentari, per famiglie a basso reddito. Ma intanto le feste si avvicinano e c’è chi ha pensato di mettere in circolazione alcuni Buoni spesa a Natale.

Un’iniziativa che fa capo ad alcune amministrazioni comunali, come quella di Napoli che ha confermato anche quest’anno il sostegno al reddito nato per sostenere i nuclei familiari in difficoltà. Lo sono sempre, ma durante il periodo natalizio ancora di più perché il raffronto con altre realtà sociali rischia di stridere.

Ecco quindo un contributo pari a 125 euro per famiglia, da spendere esclusivamente nei supermercati entro il 31 dicembre 2022. In pratica è destinato a sostenere gli acquisti per pranzi e cene durante il periodo natalizio e far muovere ancora di più l’economia.In tutto poco meno di 1 milione di euro che il Comune ha prelevato dal disavanzo di altri bonus attualmente attivi.

Bonus spesa a Natale, ottima notizia per i consumatori italiani: ecco come funziona

Scendiamo quindi nel dettaglio e vediamo chi può accedere al Bonus spesa a Natale. Il Comune ha calcolato che saranno circa 7mila le famiglie beneficiarie, perché considerate in reale difficoltà economica. Infatti ne possono godere sono i nuclei formati da almeno quattro persone, risiedenti nel territorio comunale e già destinatari di aiuti nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2021 e il 15 aprile 2022.

Per questo non sarà necessario presentare alcuna domanda. L’amministrazione rilascerà direttamente un Pin che permetterà di far arrivare sui loro conti correnti il contributo di 125 euro per fare la spesa durante le festività, a patto che sia utilizzato esclusivamente beni alimentari e prodotti di prima necessità.

In pratica prodotti alimentari di base, dando la preferenza a quelli campani, prodotti per la la cura di bambini e neonati, per la salute e cura della persona ad esclusione di quelli di bellezza. Infine prodotti per la pulizia e cura della casa. Sono vietate invece le spese per alcolici (compresi vino e birra), ma anche posate, stoviglie, tavoli e sedie o altri arredi.

Infine il Bonus spesa Natale del comune di Napoli sarà valido esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati e aderenti all’iniziativa, ubicati all’interno del comune di Napoli.