Isola dei Famosi 2023, scelto il nuovo inviato: ha partecipato al GF Vip

Nel corso della nuova stagione dell’Isola dei Famosi non ci sarà più Alvin da inviato dall’Honduras: al suo posto un vecchio gieffino.

Iniziano a spuntare le prime anticipazioni riguardanti la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Infatti Alvin non sarà più l’inviato dall’Honduras: al suo posto spunta un ex partecipante dell’Isola dei Famosi.

Manca ancora qualche mese alla fine del GF Vip, nonostante ciò iniziano a spuntare fuori le prime indiscrezioni riguardanti L’Isola dei Famosi. Infatti Alvin sarà sostituito come inviato dopo che è tornato la scorsa stagione. Eppure nell’ultima edizione la squadra era stata più che promossa dal pubblico, almeno quello dei social. Alvin infatti era stato indicato come perfetto per il ruolo anche dai telespettatori. Insieme a lui era piaciuta anche Ilary Blasi, che tornerà alla conduzione, insieme ai due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Squadra che vince non si cambia, a parte per l’inviato.

Si vocifera che i due opinionisti potrebbero non tornare, e sarebbe davvero una grande perdita per il reality show. Dopo qualche edizione soporifera, Savino e Luxuria sono stati una coppia di opinionisti azzeccata. Insieme a loro potrebbe non tornare neanche l’inviato della passata edizione. Per il momento solo un gossip sull’Isola dei Famosi 2023, ma dato che se ne sta parlando è giusto informare il pubblico. Andiamo quindi a scoprire chi potrebbe sostituire Alvin nel corso della prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, chi sostituirà Alvin: il nuovo inviato

A lanciare l’indiscrezione nelle ultime ore ci ha pensato Vero Tv ed è stata ripresa da La Nostra Tv. Infatti all’interno dei due siti specializzati si è ipotizzato il nuovo inviato al posto di Alvin all’Isola 2023. Nei corridoi di Mediaset si starebbe parlando del rischio di non rivedere più Alvin in Honduras e che il nuovo inviato potrebbe addirittura essere un ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il Vippone, anzi ex tale, in questione non è altro che uno dei cocchi si Alfonso Signorini, che non ha mai nascosto il suo debole per lui.

L’affetto è reciproco visto che il Vippone ha chiesto a Signorini di essere padrino di battesimo di suo figlio. Sì, si sta parlando proprio di lui: pare si stiano facendo sempre più insistenti le voci che vorrebbero Paolo Ciavarro nel cast dell’Isola dei Famosi 2023 come inviato. Al momento si sta parlando solamente di indiscrezioni ma cresce la possibilità che il nuovo inviato dall’Honduras possa essere proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.