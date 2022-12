Instagram, trucco assurdo: così puoi guardare le storie senza farti vedere

Instagram è ancora in grado di stupire tutti. Infatti in queste ore è spuntato fuori un trucco per guardare le storie senza farsi vedere.

Come per tutte le applicazioni di Meta, sono tantissimi i trucchi presenti anche per Instagram. L’ultimo di questo vi permette di vedere tutte le stories che volte in anonimo: ecco la guida completa.

Un sogno di tutti gli utenti di Instagram è sempre stato visualizzare le storie in anonimo, ma adesso con un trucco tutto ciò è possibile. Il tutto potrebbe essere compiuto magari ll’interno di quell’elenco di coloro che hanno visualizzato il contenuto. Ad oggi Instagram è il social d’eccellenza per raccogliere i contenuti giornalieri all’interno delle sue celebri Stories. Secondo le ultime non ci sarà bisogno di ricorrere ad escamotage esterni, visto che l’applicazione mette a disposizione un nuovo modo per evitare di essere visti.

Infatti l’applicazione di Meta permette di nascondere le storie a diversi utenti stabiliti. Allo stesso tempo i nomi di coloro che le hanno viste vengono visualizzati. Per restare nascosti e riuscire a guardare le storie degli altri senza essere visti, ci sono alcuni modi molto semplici da utilizzare. Andiamo quindi a scoprire quali sono i migliori metodi per applicare questo trucco.

Instagram, è possibile vedere le storie in anonimo: come fare

Adesso Instagram permette anche di visualizzare le storie senza che l’autore di esse possa individuarvi. Inoltre per farlo non servirà nemmeno utilizzare o installare un programma o software esterno. Quindi per tutti coloro che vorranno vedere le stories in anonimo basterà infatti navigare sul web dal vostro dispositivo mobile o dal vostro computer recandosi su InstagramIG. All’interno di questa pagina potrete inserire l’user Name della persona da spiare e vedere quali sono le storie pubblicate nelle ultime 24 ore.

Mentre invece se volete un’applicazione esterna per fare questo, potrete scaricare direttamente dal Play Store di Google l’app Story Saver. Infatti con questa applicazione sarà possibile anche salvare la storia Instagram da guardare direttamente sul vostro smartphone. Esiste anche l’alternativa per tutti coloro che hanno un iPhone. Infatti sarà possibile scaricare dall’App Store l’applicazione Story Reposter. Basterà aprire l’applicazione e inserire il nome della persona da cercare, ovviamente a patto che quest’ultima non abbia un profilo chiuso.