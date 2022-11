Amici, lo sfogo dopo le continue minacce di morte: “Non sapete cosa abbiamo passato”

Quanto sta succedendo ad Amici 22 riguardo la mancanza di disciplina, ordine e pulizia di alcuni allievi ha davvero sollevato un polverone: ecco chi è intervenuto a difendere Mattia Zenzola dopo la madre e le minacce di morte ricevute.

Nella giornata del 30 novembre ha continuato ad essere protagonista la poca pulizia nella casetta, oltre alla scarsa collaborazione di alcuni alunni di Amici. Dopo i primi tre nomi sui peggiori nella faccende domestiche, i ballerini e cantanti hanno chiamato i professori per cercare di evitare ogni punizione. Si è dunque arrivati prima a sei e poi ad otto nomi.

Rudy Zerbi ha dunque chiamato a raccolta gli alunni, spiegando in una lettera di aver ritirato la sua precedente proposta di mettere tutti in sfida ed eliminare i tre peggiori nel canto e nel ballo. Questa iniziativa aveva sollevato numerosissime polemiche. Perchè eliminare chi ha meno competenze tecniche ma magari è più collaborativo?

Zerbi e Todaro minacciano provvedimenti: che succede

Rudy Zerbi ha spiegato che non ha intenzione di far comunque passare sotto traccia la mancanza di disciplina che mostrano alcuni alunni. Ha dunque deciso di prendere provvedimenti sui cantanti del suo team, spiegando che solo in un secondo momento avrebbe comunicato nel dettaglio la sua decisione.

Zerbi ha dunque chiesto a Piccolo G, Tommi Dali e Aaron di preparare subito le loro valigie e di andare nella Stanza Relax. Poco dopo, anche Raimondo Todaro ha dato segno di sostenere pienamente il suo collega, chiedendo anche a Mattia Zenzola di mettere le sue cose in borsa ed andare anche lui nella Stanza Relax.

“Non sapete cosa abbiamo passato”: parla l’amico di Mattia Zenzola

Mentre i quattro alunni si preparavano per affrontare la decisione di Rudy Zerbi, sui social è scoppiata la polemica. La madre di Mattia Zenzola ha pubblicato alcune foto per dimostrare che, alla fine, suo figlio non è fra i peggiori. Allo stesso tempo, è intervenuto anche un alunno di Amici 21, che lo scorso anno era diventato molto amico di Mattia Zenzola.

Christian Stefanelli ha mostrato supporto per il suo amico, e poi ha anche fatto alcune delicate rivelazioni su Twitter: “Non sapete cosa abbiamo passato io e Matti su queste cose. Quante minacce ed insulti (mettendo di mezzo la nostra famiglia), solo perchè siamo due ragazzi ad inseguire il proprio sogno con tanti sacrifici alle spalle“.

La confessione: le ripetute minacce di morte per oltre un anno dopo Amici

Le dichiarazioni di Stefanelli hanno generato molta polemica, che il ballerino ha cercato di chiudere così: “Mi sono stancato di sentirmi dire che certe cose non le dovevo dire. Caz*o, tutti i giorni da un anno minacciano di morte me e la mia famiglia. Se non sapete, non parlate. Voglio vedere se insultano così voi e la vostra famiglia come caz*o reagite“.

Nel video qui sotto, Mattia Zenzola continua a ribadire di non considerarsi fra i peggiori nella pulizia in casetta: