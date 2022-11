iPhone 15, super novità: gli utenti l’hanno chiesto a gran voce

Non fa in tempo ad uscire sul mercato l’iPhone 14 che si pensa già al 15. Per questo, gli utenti hanno fatto una richiesta specifica

Ogni anno, circa, Apple mette sul mercato i suoi migliori smartphone. Sono solo un paio di mesi che la versione 14 è uscita, ma già si pensa alla prossima e le caratteristiche da migliorare. L’azienda è pronta ad accontentare i suoi utenti.

Sono passati ormai due mesi da quanto l’iPhone 14 di Apple è sul mercato e non mancano i primi rumor circa la prossima versione dello smartphone amatissimo. Per accontentare le richieste dei clienti affezionati, sembrerebbe che l’azienda di Cupertino sia pronta ad aumentare le prestazioni delle fotocamere, per assicurare una sempre maggiore qualità delle fotografie e dei video.

Apple, per il lancio dei nuovi iPhone, punta sempre a migliorare fotocamere esterne ed interne, dotandoli delle più sofisticate tecnologie. Sembrerebbe che per l’iPhone 15, così come spiegato da Nikkei Asia, Apple dipenderà dalla nuova tecnologia dei sensori Sony per migliorare la fotografia. Secondo lo studio, sembrerebbe che la nuova tecnologia dei sensori di Sony “quasi raddoppia il livello di saturazione del segnale in ogni pixel” per fornire una gamma più dinamica rispetto agli attuali sistemi di fotocamere per iPhone.

Apple ed il nuovo iPhone 15: cosa chiedono gli utenti

Non molto tempo fa, SellCell ha condotto un sondaggio sulle aspettative per l’iPhone 15, nonché su richieste che vorrebbero Apple soddisfacesse. Da questo sondaggio, cui hanno preso parte 2.500 clienti Apple degli Stati Uniti, la maggior parte degli intervistati sull’argomento richiedono un design nuovo per il prossimo Apple iPhone 15. Il 28,8% vuole il ritorno di accessori come EarPods e un alimentatore, il 23,9% vuole che l’iPhone 15 abbia una fotocamera con zoom a periscopio, il 23,6%vorrebbe vedere il ritorno del Touch ID. In molti hanno richiesto una vastità di colori, poi il 20,3% vuole che l’iPhone passi a USB- C e l’11,7% desidera che Dynamic Island si espanda. C’è anche chi richiede un ritorno al modello ‘mini’ proposto da Apple per anni, poi accantonato.

Per quanto riguarda, invece, il modello attualmente in commercio, il 13,6% degli intervistati ha affermato di averlo già fatto, ma un ulteriore 29,7% ha in programma di farlo nell’immediato futuro. Del 56,7% di chi non ha in programma di eseguire l’aggiornamento, il 45,3% ha dichiarato di voler mantenere il proprio dispositivo attuale più a lungo e il 5,1% ha affermato di essere in attesa del lancio della linea ‌iPhone 15‌ il prossimo anno.