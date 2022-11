Ilary Blasi torna a sorridere: weekend romantico con la nuova fiamma

Anche Ilary Blasi volta pagina. Dopo la separazione con Francesco Totti, la conduttrice torna a sorridere con un altro uomo

Lontano da Roma e lontano dall’Honduras, il nuovo amore della conduttrice dell’Isola dei Famosi viene dalla Germania. Un gran bell’uomo con cui ha passato un weekend super romantico all’insegna dell’amore.

Sono stati mesi molto intensi per Ilary Blasi, quelli prima, durante e dopo la separazione ufficiale da Francesco Totti. Un susseguirsi di rumor, verità e fake news che hanno investito la famiglia Blasi-Totti e da cui ognuno ne è uscito a modo suo. Il capitano una donna al suo fianco l’aveva già e con Noemi Bocchi sta dando grande spettacolo godendosi intere giornate insieme all’insegna dell’amore e del divertimento.

Fin qui, invece, per la conduttrice non c’era notizia di un uomo che l’accompagnasse, fin quando non sono uscite le foto sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nell’ultimo numero di Chi, infatti, è possibile vedere Ilary Blasi tra le braccia di un uomo molto bello e possente. Chi è l’uomo che è tornato a far battere il cuore della conduttrice?

Ilary Blasi e Bastian, la conduttrice pesca in Germania

Atteggiamenti inconfondibili, i due non sono né amici, né colleghi, né parenti: tra i due è scattata una scintilla. Nelle paparazzate di Chi è evidente che i due si scambino gesti affettuosi e siano molto uniti. Stando a quanto rivelato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che Ilary e Bastian, imprenditore tedesco che vive a Francoforte, abbiano cominciato questa frequentazione da pochissimo tempo. Le foto sono state scattate all’aeroporto di Zurigo dove i due si sono incontrati per passare un weekend romantico insieme, all’interno di un centro benessere con tanto relax e molta riservatezza.

Dalle foto scattate sembrerebbe proprio che la conduttrice romana abbia ripreso a sorridere, che nella sua vita ci sia finalmente un nuovo fascio di luminosità rappresentato dal bel tedesco che evidentemente ha ripreso a farle battere il cuore. Che Ilary abbia svoltato finalmente pagina? Difficile da dirsi, intanto si diverte a Zurigo.