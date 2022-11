Cashback 2022, promozioni ancora attive: questa è da prendere al volo. Un regalo di Natale in anticipo solo con una mossa

Inutile aspettarsi un regalo di Natale da parte del governo Meloni sotto forma di cashback perché le idee sono chiare, le stesse che aveva già l’esecutivo Draghi. Ma i consumatori italiani in compenso possono sfruttare quelli delle aziende private, a cominciare dagli operatori telefonici.

Dal 23 novembre in particolare è stata lanciata una nuova promozione Cashback 2022 da parte di Very Mobile (gruppo Wind Tre). Sarà valida solo per le attivazioni nei negozi fisici, ma è comunque molto conveniente.

É dedicata a chi richiederà la portabilità del numero passando da PosteMobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali (sono esclusi Kena, Spusu e ho. Mobile). Attivando una delle offerte Very dedicate, il cliente riceverà in regalo una ricarica omaggio, pari al costo mensile dell’offerta scelta.

Un cashback reale quindi, a condizioni molto vantaggiose. La ricarica in omaggio sarà comunque attivata come credito da utilizzare esclusivamente per il rinnovo dell’offerta sottoscritta. Inolrtre non ha una scadenza precisa, ma il cliente dovrà in ogni caso prolungare la “carriera” della sua SIM. Qindi allo scadere di un anno dall’ultima ricarica a pagamento, senza ulteriori ricariche, la SIM Very sarà automaticamente disattivata.

Cashback 2022, promozioni ancora attive: tutti i dettagli che interessano ai consumatori

Ma quali sono i costi e le specifiche delle offerte da attivare nei negozi Very per ottenere la promo cashback, con costo di attivazione gratuito? Il primo piano è Very 6,99 100GB, con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 giga di traffico dati in 4G al costo di 6,99 euro al mese. In roaming nell’Unione Europea si possono utilizzare fino a 6,40 giga al mese per tutto il 2022 e il 2023. La ricarica omaggio sarà di 6,99 euro.

Poi Very Special 7,99 con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 giga di traffico dati in 4G al costo di 7,99 euro al mese. In roaming nell’Unione Europea si possono utilizzare fino a 7,30 giga al mese per tutto il 2022 e il 2023. La ricarica omaggio sarà di 7,99 euro.

Infine Very 9,99 con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 giga di traffico dati in 4G al costo di 9,99 euro al mese. In roaming nell’Unione Europea si possono utilizzare fino a 9,10 Giga al mese per tutto il 2022 e il 2023. La ricarica omaggio sarà di 9,99 euro.