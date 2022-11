“Sarò assalito dai ricordi”: Stefano De Martino, la confessione commuove i fan. Il nuovo impegno in tv è un tuffo nel passato

Non ci sono dubbi che Belen Rodriguez ottenga ottimi ascolti nei programmi di cui è protagonista, in particolare Tu sì que vales che è appena andato in archivio. Ma non ci sono nemmeno dubbi sul fatto che Stefano De Martino negli ultimi anni abbia ottenuti risultati sorprendenti.

Tutti lo aspettavano al varco quando ha preso in mano Stasera tutto è possibile in prima serata e i risultati parlano a suo favore. Perché anche nella stagione dello show appena conclusa ha ottenuto una media di 1,7 milioni di spettatori con numeri che su Rai 2 non sta facendo nessuno.

Bar Stella aveva debuttato in prima serata sulla stessa rete a fine 2021 per quattro puntate e l’accoglienza è stata ottima anche perché qualcuno l’ha definito il nuovo “Quelli della Notte”. Tornerà da martedì 29 novembre attorno alle 23.30, con le prime tre puntate fino a giovedì 1° dicembre e per lui sarà un bel tutto nel passato.

Stefano De Martino, la confessione commuove: quel programma è un tuffo nel passato

Perché l’idea è quella di riproporre la stessa atmosfera del locale gestito dal nonno, come portava lo stesso nome. Era diventato un ritrovo per clienti di ogni estrazione e cultura, quello che vuole ricreare lui.

Da una parte c’è la soddisfazione per aver visto che una sua idea si è trasformata in un programma reale ed è è pure piaciuto. Dall’altra l’emozione per riaprire quello studio, nella sede della Rai di Napoli, con un ambiente simile a quello dove ha passato parte dell’infanzia.

Ecco perché al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha confessato la sua attesa: “Spero solo di non emozionarmi troppo. Perché già so che quando rientrerò nello studio del programma dove abbiamo ricreato una scenografia simile al bar originale sarò assalito dai ricordi“.

Con lui ci saranno alcuni ospiti fissi, come nella prima edizione, ma anche ospiti che nel frattempo sono diventati amici. Secondo le anticipazioni, passeranno dal bar Fiorella Mannoia Stash (il leader dei The Kolors), Mario Biondi, Tommaso Paradiso e molti altri. Ognuno come ha anticipato Stefano sarà libero di fare quello che vuole, anche di esprimersi con linguaggi diversi da quelli che usa normalmente nella sua carriera.

Non è finita qui però, perché da febbraio 2023 sarà di nuovo alla conduzione di Stasera tutto è possibile con altre sei puntate. Rai 2 crede in lui e i risultati stanno dando ragione a questa scelta.