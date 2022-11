Diego Maradona, confessione sconvolgente a due anni dalla sua morte

A due anni dalla morte di Diego Armando Maradona spunta una confessione sconvolgente sul suo conto: cos’è successo al Pibe de Oro.

Nonostante siano passati due anni la morte di Diego Armando Maradona continua a far discutere. Infatti in queste ore è uscita una clamorosa ed inaspettata confessione sul campione argentino: le sue parole.

Quando si parla di Diego Armando Maradona vengono in mente solo due squadre: l’Argentina che si gioca il primo mondiale senza di lui, che ha lasciato questo mondo esattamente due anni fa, e la “sua” Napoli che ospiterà il nuovo ciclo della nazionale. Per molti anni, però, al termine della sua carriera il Pibe de Oro ha risieduto a Dubai. Anche nella ricca città ha lasciato un ricordo indelebile, specialmente a Sulaiman Nellissery, l’autista che per anni l’ha portato in giro per il Golfo Persico.

Proprio quest’ultimo ha voluto raccontare in un’intervista il suo rapporto con il Pibe de Oro. Ovviamente le belle parole si sono sprecate, con l’autista che ha affermato: “Lo ricordo come un uomo buono, sempre sorridente. Era felice e gli piaceva Dubai. Ogni secondo passato accanto a lui per me è stato un momento di allegria. Sono stato con lui per sette anni come autista ed è stato il periodo più felice della sua vita lavorativa“. Ma queste non sono le uniche parole con cui lo ha raccontato Sulaiman.

Diego Maradona, il racconto dell’autista: “Era Felice”

Suleiman Nellissery ha quindi rivelato solo cose belle riguardanti Diego Maradona. Infatti sempre durante la stessa intervista ha affermato: “L’ho conosciuto nell’agosto 2011, quando ero uno degli autisti dell’Al Wasl. Mi dava addirittura la libertà di andare a casa sua quando non c’era. Si fidava moltissimo di me. E vorrei tanto riuscire ad andare al cimitero a trovarlo anche se per me è ancora vivo“. Per anni la vita di Diego a Dubai è stata un vero mistero, nonostante ciò adesso spuntano alcune verità.

Infatti la vita dell’ex calciatore era ricca d’impegni e di incontri. L’autista ha infatti rivelato che Diego era accompagnato da molta gente e lo venivano a trovare membri della famiglia reale e del governo. Inoltre Maradona non si è mai negato a nessuno ed era sempre pronto a ricevere i volti più potenti del paese, aprendo allo stesso tempo anche le porte a giornalisti, amici e familiari. Un rapporto stretto quello costruito anche con il suo autista, tanto da fargli conoscere le sue figlie.