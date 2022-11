“Mi hanno appena rubato tutto”: le immagini shock dell’ex GF Vip – VIDEO

Come già successo in altre occasioni, l’ex GF Vip ha voluto raccontare subito ai suoi followers che le avevano appena rubato tutto. Ecco cosa è successo all’ex protagonista del reality più seguito in un momento molto particolare.

L’ex gieffina aveva tenuto tutti con il fiato sospeso quando era stata operata d’urgenza per una gravidanza extra-uterina. A luglio 2022 aveva avuto una forte emorragia, ed i medici avevano deciso di procedere ad un intervento come forma precauzionale. Lo spavento era stato molto forte, e si era dunque deciso di rimandare il matrimonio di un anno.

Guenda Goria aveva partecipato al GF Vip 5 come unico concorrente insieme alla mamma Maria Teresa Ruta. Ne era uscita soddisfatta il 30 ottobre 2020, spiegando che l’esperienza l’aveva resa single ed le aveva restituito un ottimo rapporto sia con il padre che con la madre. Poco dopo si era innamorata del video-maker ed attore Mirko Gancitano.

Il sogno della maternità dell’ex GF Vip: il viaggio a Napoli

Recentemente Guenda Goria è finita sulla copertina del settimanale Nuovo perchè avrebbe cercato di far interdire il padre, che spenderebbe troppo. Sembrerebbe però che la figlia di Amedeo Goria abbia espresso questo proposito scherzando nel corso di una discussione familiare. L’ex gieffina avrebbe investito le sue energie un’avventura totalmente diversa.

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda il 23 novembre, Barbara D’Urso ha mostrato il filmato registrato da Guenda Goria. L’attrice è andata a Napoli, nei quartieri Spagnoli, per cercare la Sedia della Fertilità. La figlia di Maria Teresa Ruta avrebbe spiegato di aver deciso di tentare anche questa strada per avere un figlio.

Il racconto dell’ex GF Vip a cui hanno rubato tutto: “Basta*di!”

Nella piccola chiesa di Santa Maria Francesca a Napoli si trova la Sedia della Fertilità. La “santarella” che ha dato il nome alla chiesa avrebbe reso miracolosa la seduta, e da allora le aspiranti madri vanno in pellegrinaggio fino ai quartieri Spagnoli di Napoli per chiedere aiuto alla Divina Provvidenza. Questa storia commovente è stata però macchiata da un brutto avvenimento poco prima dell’inizio della trasmissione di Canale 5.

Guenda Goria si è ripresa nel camerino di Pomeriggio Cinque, spiegando: “Basta*di! Mi hanno appena portato via tutto! Lo sconforto più totale“. Dal racconto dell’ex gieffina non si comprende molto, ma probabilmente le hanno sfondato i vetri dell’auto mentre era posteggiata in via Abruzzi a Milano avendo visto qualche oggetto costoso lasciato in vista.

