Michelle Hunziker ha una rivale in amore? La dichiarazione a Tomaso Trussardi – VIDEO

Michelle Hunziker ha una rivale in amore? Proprio adesso che la relazione con Tomaso Trussardi sembrerebbe essersi ricucita, è spuntato un incredibile gossip. Ecco qual è stata la reazione della conduttrice Mediaset.

Dopo le paparazzate di Michelle Hunziker insieme al medico Giovanni Angiolini, nessuno avrebbe scommesso sul ritorno di fiamma con il marito. Come ha più volte indicato la stessa conduttrice, al loro rapporto mancava qualcosa, altrimenti non avrebbero attraversato questa crisi che li stava davvero dividendo per sempre.

Il settimanale NuovoTv ha riportato alcune indiscrezioni riguardo la coppia più nota della bergamasca, spiegando che Tomaso Trussardi sta ancora soffrendo per quanto successo. Del resto, per tutta l’estate ha continuato ad assistere a continue paparazzate e notizie provenienti dagli avvistamenti fra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini.

Michelle Hunziker, spunta una rivale in amore? Ecco chi è

Mentre Michelle Hunziker ha definito questo periodo che sta vivendo come il più felice della sua vita, sembrerebbe che Tomaso Trussardi sia più cauto. Vedere la moglie con un altro è stato un boccone amaro da mandare giù, ed adesso non vorrebbe affrettare troppo le cose. Sarebbe comunque contento che i figli crescano in una famiglia unita.

C’erano dunque tutti gli ingredienti per iniziare una seconda luna di miele in casa Trussardi, quando è spuntato un trafiletto insidioso sul settimanale Oggi. Nella rubrica Pop Secret si allude indirettamente ad una rivale in amore di Michelle Hunziker. Da quando la showgirl si sarebbe riconciliata con il marito, si sarebbe “di conseguenza” allontanata da un’amica.

“Io amo Tomaso”: la reazione della conduttrice non si fa attendere

Effettivamente, sui social Michelle Hunziker e Serena Autieri non si facevano vedere insieme da diverso tempo. Forse il gossip ha contribuito a farle incontrare di nuovo. In un video su Instagram, dove si sono mostrate insieme, la conduttrice ha esordito: “Comunque anche te, che mi fai litigare con Tomaso… Hanno ragione i giornali, smettila!“.

Serena Autieri ha subito ribattuto: “Ma io amo Tomaso!“. La recita delle due amiche è durata neanche il tempo di qualche battuta, e sono subito scoppiate a ridere insieme. Il fatto che siano sdraiate insieme sul divano e si abbraccino dimostra che la loro amicizia non ha nessun problema, e che anzi sono più unite di prima.

Ecco il video che mostra Michelle Hunziker e Serena Autieri insieme mentre commentano il gossip di Oggi: