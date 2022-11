Suor Cristina torna in tv e sorprende tutti: l’ha fatto davvero. Incredibile rivelazione a Silvia Toffanin, la sua vita è cambiata

Quando l’abbiamo vista per la prima volta alle Blind Auditions di The Voice of Italy nel 2014 non ci credeva nessuno. Eppure Suor Cristina è andata avanti, ha vinto il talent e da lì è diventata un personaggio conosciuto in tutto il mondo. Ora è tornata in tv, ma ancora una volta ha stupito tutti.

Perché negli studi di Verissimo si è presentata Cristina Scuccia, che continua a cantare, ma non è più suora. La religiosa più famosa della tv, non solo in Italia, ha smesso il velo ed è tornata alla vita comune. Una scelta che ha stupito molti, ma c’è anche una spiegazione chiara.

Per quindi anni la sua vita è stata fatta di preghiera e di orari scanditi tutti i giorni, quella che fanno le suore di clausura. Ora che ha 34 anni però ha deciso che poteva chiedere altro e così ha deciso di lascoiare il convento.

Sa benissimo che le persone la giudicheranno e lascia spazio libero ai pensieri di tutti, ma dice anche la sua. “Guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Ma esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio uno debba soltanto ascoltare il proprio cuore”. E ei ha scelto di farlo senza pensare ai giudizi degli altri.

Suor Cristina torna in tv e sorprende tutti: la nuova vita è completamente diversa

Suor Cristina esiste ed esisterà sempre perché quello è un capitolo che non potrà mai cancellare.Ma adesso vive in Spagna e lavora come cameriera per mantenersi. “Sono stati 15 anni di vita religiosa, splendidi. Un’esperienza intensa che mi ha fatto crescere. Non c’è stata una causa per questo cambiamento, ma qualcosa dentro di me”.

E ricorda che all’epoca le sue consorelle erano tutte d’accordo che partecipasse a The Voice, così come è stato anche per la sua partecièpazione a Ballando con le Stelle nel 2019. “Le sorelle hanno cercato di proteggermi ma quell’eccesso di protezione è diventata quasi limitazione per me”.

Così adesso veste in modo normale, ha cominciato a mettere i tacchi e sogna in grande. Ma soprattutto dopo aver dedicato la vita a Dio, ora si apre all’amore: “Non ti nego che senza abito, qualcuno si è avvicinato andando in giro. Se poi arriva l’amore non posso fermarlo”. E c’è chi la vede già come concorrente al GF Vip 8 il prossimo anno.