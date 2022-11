Netflix, è possibile vedere chi entra nel vostro account: come fare. Può essere molto utile scoprire se qualcuno a nostra insaputa utilizza lo stesso profilo

Da quando è stato introdotto il limite di dispositivi per la visione, come avviene ad esempio anche per Dazn, gli utenti che si collegano devono essere solo quelli indicati dal possessore dell’account.

L’utilizzo delle piattaforme streaming è cambiato molto nell’ultimo periodo. I continui tentativi di condividere con altri il proprio account, dividendo i costi, ha portato i proprietari delle aziende ad escogitare nuovi metodi di controllo e accesso. Chiaramente c’è stato un incremento dei costi visto che ora ognuno può accedere solo in modo contingentato e indicando i propri dispositivi.

Appartenenti a questa tipologia di utilizzo vengono in mente brand come Dazn o Netflix. Anche la casa delle più importanti serie tv mondiali si è adeguata a quello che è uno schema fisso di altri gruppi del settore.

Proprio per questo, da qualche mese è diventato molto importante controllare chi e quando accede al nostro account. Un giro di vite di cui fino a poco fa non ci preoccupavamo e che ora può fare la differenza.

La nuova funzione denominata Gestisci Accessi e Dispositivi, ci permette proprio di visualizzare chi accede con il nostro account.

Netflix, ora possiamo essere più sicuri: la nuova specifica per controllare il nostro account

Lo stesso Netflix ha spiegato anche un altro scopo di questa introduzione tecnica: “Accedere all’account da un hotel o a casa di amici è facile e intuitivo, ma a volte ci si dimentica di disconnettersi“.

Si perchè al di là dei tentativi fraudolenti di visione, può esserci anche un’inconsapevole errore nel non essere usciti da un dispositivo che non stiamo utilizzando. Tenere tutto sotto controllo diventa quindi più semplice con la nuova variante.

La nuova feature, è disponibile da browser e anche dalle app, sia per i dispositivi iOS che Android. Può tornarci utile, esempio, anche per scoprire se la nostra password è stata rubata o comunque scoperta da qualcuno che può utilizzarla per fini poco nobili.

Oltre ad un parental control più approfondito (si tengono sotto controllo i figli e le loro visioni), è ovviamente anche uno strumento contro i cosiddetti “furbetti delle password”.

Per attivarla basta andare su Account e scegliere l’opzione Gestisci Accessi e Dispositivi. Si accederà ad una pagina dove sono elencati gli account che hanno effettuato l’accesso, con orario e localizzazione dello stesso.