Alessandra Pierelli cambia lavoro: cosa fa oggi l’ex volto di Uomini e Donne

In pochi sanno che Alessandra Pierelli ha cambiato lavoro. Adesso la sua vita è cambiata dalla sua esperienza a Uomini e Donne: cos’è successo.

Sono tantissimi gli appassionati di Uomini e Donne che si ricorderanno di Alessandra Pierelli. Infatti l’ex corteggiatrice del dating show ha deciso di cambiare lavoro, visto che tornare in televisione è impossibile: cosa fa oggi.

Uomini e Donne ha lanciato nel mondo dello spettacolo diverse personalità, tra cui Alessandra Pierelli che ad oggi però non lavora più nel mondo della televisione. Infatti durante il dating show la corteggiatrice divenne famosa per la sua storia d’amore con Costantino Vitagliano. La Pierelli si è allontanata dal mondo della televisione dopo il matrimonio nel 2011 con il giocatore di poker Fabrizio Baldassari e la nascita dei due figli Daniel (11 anni) e Liam (9 anni).

In questi giorni l’ex volto di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio. Oggi la donna ha 43 anni ed ha deciso di raccontare la sua vita lontano dagli studi televisivi. Da tempo si parla di un coinvolgimento di Alessandra a Tale e Quale Show di Carlo Conti ma questa possibilità non si è mai concretizzata. Allo stesso tempo la Pierelli ha confessato che il suo sogno più grande è il Festival di Sanremo, dove andrebbe anche gratis da valletta di Amadeus.

Alessandra Pierelli confessa il suo sogno: “A Sanremo da Amadeus anche gratis”

Alessandra Pierelli nel corso della sua ultima intervista al settimanale Mio ha parlato anche del suo sogno più grande. Infatti l’ex corteggiatrice ha affermato di voler andare a Sanremo a fare da valletta ad Amadeus anche gratis. In merito, però, amareggiata ha confessato: “Amadeus non mi sceglierà mai purtroppo. In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni. Ho fatto molto provini ma non è semplice“. A complicare il suo ritorno in televisione ci ha pensato pro anche la nascita dei due bambini.

Nonostante tutto la Pierelli è felice di tutte le scelte che ha fatto ed in merito ha affermato: “Non mi sono assolutamente pentita, perché sono riuscita a godermi tutti gli attimi della crescita dei miei figli. Ora che sono grandi, se capitasse qualche opportunità, magari a teatro, la valuterei con piacere“. Ad oggi Alessandra si occupa di tutt’altro ed ha lanciato anche la sua nuova linea di anelli, Virtue. Quindi dopo la carriera televisiva, la showgirl ha deciso di reinventarsi come designer di gioielli.