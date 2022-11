Totti-Noemi, la decisione fa impazzire i fan: è la prima volta – VIDEO

Continua a gonfie vele la storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Lo storico capitano della Roma l’ha fatto per la prima volta: fan al settimo cielo.

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi prosegue alla grande. Infatti i due per la prima volta sono apparsi in un grande evento in pubblico. I fan rimangono a bocca aperta: cos’è successo.

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi procede ed i due sembrano fare sul serio ogni giorno sempre di più. Infatti oramai la bandiera della Roma e la sua dolce metà non si nascondo più agli occhi del pubblico. I due infatti hanno fatto anche la loro prima uscita ufficiale sul red carpet. Il grande evento è stato a Dubai dove il Pupone è stato invitato al Globe Soccer Awards.

Per l’occasione il Pupone e la compagna hanno sfoggiato due abiti eleganti. Smoking d’ordinanza per lui, vestito lungo scuro e scollato sul decolleté per la Bocchi, che ha lasciato i capelli sciolti di lato. Ai piedi invece dei sandali neutri ed uno spacco sexy che lasciava intravedere l gambe toniche. I due infatti si allenano ogni giorno, dividendosi tra padel e palestra.

Totti-Noemi, per la prima volta insieme su un red carpet – VIDEO

Dalle foto e dai video diffusi in rete si può vedere come Noemi Bocchi si sia stretta con forza e vigore a Francesco Totti. D’altra parte la tensione era tanta, visto che per la 34enne si tratta del primo red carpet della sua vita. Proprio grazie alla liason amorosa con la bandiera giallorossa Noemi è diventata famosa in tutto il mondo in tempo record. I due però sono insieme ufficialmente solo dallo scorso gennaio.

Adesso però i due fanno sul serio ed a breve andranno a convivere in un super attico recentemente acquistato da Francesco. Mentre invece resterà nella nota villa all’Eur Ilary Blasi con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. In questi mesi i tre figli dei due hanno conosciuto proprio la Bocchi. Intanto la Blasi digerita la storia d’amore andata male, si è preparata alla nuova stagione televisiva, con la conduttrice che ancora una volta sarà al timone dell’Isola dei Famosi.