Michelle Hunziker, nuova separazione in arrivo? Indiscrezione clamorosa: la vita privata della conduttrice fa ancora discutere

Sembra quasi impossibile per lei risucire a stare tranquilla, perché tutto quello che fa Michelle Hunziker passa sotto la luce dei riflettori del gossip. Con Tomaso Trussardi c’è una ritroivata intesa e presrto diventerà nonna.

Tutto a posto quindi? Sì ma in compenso c’è un’altra rottura, reale o presunta, in atto. Secondo il settimanale Oggi il lungo rapporto di amicizia che legava Michelle a Serena Autieri si sarebbe incrinato. La rivista riferisce che alcune fonti vicine alle artiste parlino “di una maretta tra le due nata in concomitanza con il riavvicinamento della conduttrice svizzera al marito Tomaso Trussardi”.

Da qualche tempo in effetti sui social non si vedono più scatti insieme, immagini che invece prima erano molto frequenti. Solo una questione di impegni reciproci? In ogni caso alla prima milanese di ‘Christmas Show’, il nuovo film film di Natale che vede Serena Autieri protagonista insieme a Raul Bova, Michelle non c’era.

Evidentemente però in questo momento è fondamentale pensare a consolidare gli affetti e stare vicina ad Aurora che entra nella fase più delicata della sua gravidanza, avrà pensarto qualcuno. E invece, ecco la risposta molto chiara: è tutto a posto.

Michelle Hunziker, nuova separazione in arrivo? Con Tomaso gli indizi ormai sono chiari

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avevano aperto il 2022 comunicando ufficialmente la loro separazione e dando di fatto il via ad una serie di rotture clamorose tra i Vip italiani. Lo chiuderanno insieme, perché ormai non ci sono più dubbi sul fatto chesiano tornati insieme.

Da diverse settimane stanno seminando briciole di indizi che portavano tutti in un unica direzione e continuano a farlo perché anche negli ultimi giorni sono arrivate conferme. Dopo le immagini scattate da “Diva e Donna” della loro breve vacanza in Alta Badia, è appena arrivato un nuovo indizio fotografico della reunion.

Tomaso ha pubblicato nelle sue Stories uno scatto di Michelle che tiene in braccio l’adorato cane di famiglia Odino, con sullo sfondo un paesaggio di montagna. Nessun post a corredo dello scatto, ma quell’immagine racconta più di mille parole: perché Trussardi non postava foto della moglie sui social dallo scorso gennaio.

Non basta? Sempre negli ultimi giorni Michelle e Tomaso hanno posato per un selfie felici e abbracciati. Lei si è messa in tiro, lui l’ha aspettata nel locale di famiglia, il Trussardi alla Scala. E quando la Hunziker ha alzato il calice, il marito si è lasciato fotografare sorridente mentre si abbracciavano.