Amazon, che follia: 15 euro in regalo per tutti i clienti

Altra enorme promozione per il portale di e-commerce Amazon, con ben 15 euro che verranno regalati in questi giorni per i propri acquisti

Il Black Friday è sempre più vicino, ma intanto in questi giorni stanno già partendo promozioni, sconti ed offerte incredibili sui vari siti di e-commerce e negli store più importanti del paese.

Ad esempio il colosso Amazon ha iniziato a proporre vari articoli, di ogni genere, in questa settimana per non scatenare i clienti soltanto in vista del tanto atteso venerdì 25 novembre, la giornata più conveniente dell’anno.

L’ultima novità di Amazon è clamorosa. Infatti il noto sito di acquisti on-line sta letteralmente regalando 15 euro gratis a tutti gli utenti. Un vero e proprio buono che fa già gola a chi è abituato a fare compere sul sito fondato da Jeff Bezos.

Come ottenere il buono da 15 euro di Amazon: basta pochissimo!

Ottenere le 15 euro di promozione da spendere su Amazon è davvero molto semplice. L’unica prerogativa richiesta per questa offerta è aver utilizzato almeno una volta il servizio Amazon Photos, ovvero la funzione che permette di salvare sul cloud le immagini presenti sui propri dispositivi mobili.

Per partecipare dovete premere il seguente LINK, dove vi sarà detto se siete idonei o meno a ricevere il regalo; vi verrà dunque chiesto di scaricare l’applicazione Amazon Photos e utilizzarla, postando almeno una vostra immagine. Successivamente, entro 7 giorni lavorativi, riceverete via mail un codice promozionale che vi permetterà di godere di uno sconto di 15 euro da spendere a piacimento su tutto il catalogo Amazon.

Da notare che sarà utilizzabile solo su prodotti venduti e spediti dall’azienda, non su contenuti digitali o marketplace, nemmeno su articoli per bambini e neonati. Dunque vi sono alcune piccole limitazioni, ma l’offerta è davvero da non perdere.