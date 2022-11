Rosalinda Cannavò svela il terribile problema: “Continuavo a farmi del male”

L’attrice e cantante Rosalinda Cannavò ha svelato uno dei momenti più difficili della propria vita privata e raccontato della svolta totale

E’ stata la rivelazione assoluta del programma Tale e Quale Show, durante il quale si è messa in mostra sia come interprete recitativa, sia come cantante vera e propria.

Stiamo parlando di Rosalinda Cannavò, la giovane interprete siciliana che ormai sta sfondando nel mondo della televisione italiana. Non è più relegata alle fiction drammatiche di Mediaset, ma grazie alle ultime avventure in TV h dato una svolta alla carriera.

Prima il GF Vip, in cui ha anche conosciuto il suo attuale compagno Andrea Zenga. Poi Rosalinda si è tuffata nel talent show di Carlo Conti su Rai Uno interpretando diversi cantanti del presente e del passato, svelando la sua ottima vocalità.

Rosalinda Cannavò ed il racconto del suo dramma: “Il viaggio a Lourdes mi ha cambiata”

Una svolta nella carriera, ma di recente anche nella vita privata. Rosalinda Cannavò ha rivelato, nell’intervista concessa a Di Più TV, di aver sofferto per qualche anno di forti disturbi alimentari.

Problemi incontrollati per la Cannavò che ha rischiato grosso, il tutto legato alla sfera psicologica: “Soffrivo di disturbi alimentari, non riuscivo ad uscire dalla situazione, era grave. Poi un’amica mi ha convinta ad andare a Lourdes, dove ho capito quanto fosse preziosa la vita e quanto fosse folle continuare a fami del male”.

L’attrice siciliana ha dunque risolto i suoi problemi anche attraverso la fede, iniziando persino a studiare teologia all’università per approfondire il tutto: “L’ho fatto per un mio bisogno personale, perché sentivo la necessità di affrontare certi temi”.

Oggi Rosalinda Cannavò è una persona nuova, il viaggio a Lourdes e la scoperta della fede l’hanno rigenerata e ha superato i problemi alimentari del passato. E si sta vivendo con gioia la storia con Andrea Zenga: “L’amore è nato a poco a poco, quando ho iniziato il reality ero legata sentimentalmente ad un’altra persona. Andrea mi ha conquistata per i suoi valori umani: è una persona semplice, onesta, umile e con un grande cuore”.