“Se solo potessi vederti ora”, la moglie di Kledi commuove tutti: la struggente lettera

Una lettera che ha commosso l’intero web e in cui qualcuno si è anche rivisto: la moglie di Kledi lascia tutti senza parole

Inaspettate le parole dell’insegnante di Yoga che ha stupito tutti i suoi follower. Ai più è conosciuta per essere la moglie del ballerino di Amici, nonché mamma di due splendidi figli, ma la sua vita è stata interamente dedicata alla dottrina.

Soltanto di recente, Kledi e sua moglie sono diventati genitori bis con la nascita di Vittoria. Da sempre la coppia è molto affiatata e insieme hanno trovato il loro equilibrio, adesso che il loro impegno da genitori è duplicato, poi, hanno dovuto trovare ancora più unità. Non sempre la vita, però, è una strada in discesa, anzi, gli alti e bassi sono più di quanto neppure crediamo, ma i due li hanno sempre affrontati insieme.

L’insegnante di Yoga ha fatto un gran lavoro di introspezione prima di pubblicare un lungo post su Instagram in cui parla a sé stessa e contemporaneamente dà un forte messaggio a tutti coloro che la leggono.

“Il tuo mondo non stava crollando, era solo in ristrutturazione”: la moglie di Kledi commuove tutti

Soltanto poche ore fa, la moglie di Kledi ha pubblicato su Instagram le foto di una lettera che lei ha scritto a sé stessa: “Non pensavi di meritartelo, di essere pronta, di poterlo gestire. Se solo potessi vederti ora… ti stupiresti della madre straordinaria che sei. Hai gestito ogni diagnosi, ogni ricovero ospedaliero, ogni parola di troppo con tanta grazia. Hai vissuto l’inimmaginabile e in qualche modo hai trovato una ragione per essere grata, sempre. Il tuo mondo non stava crollando, era solo in ristrutturazione. È stata dura. Cavolo se lo è stato. Ma è stato anche bello. Hai ritrovato la gioia nelle più piccole cose. Sono orgogliosa di te e di come hai gestito quest’ultimo anno. Stai facendo un ottimo lavoro e Gabriel lo sa. Ti voglio bene”.

Ai suoi follower, Charlotte Lazzari ha spiegato: “Mi sono scritta questa lettera durante l’attesa degli esami di mio figlio ricordando quanta strada abbiamo fatto in un anno.

Frasi brevi e scritte di getto che non volevo nemmeno condividere… ma poi ho pensato alle tante mamme che hanno bisogno di sentirselo dire. Stai facendo un ottimo lavoro mamma! E anche se a volte sembra travolgerti e sembra mancarti il respiro, stai spaccando nel gestire tutto questo. Sono orgogliosa di te e anche tu dovresti esserlo”.