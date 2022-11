Amici 22, il gesto violento del cantante: il motivo lascia di stucco – FOTO

Il gesto violento del cantante di Amici ha lasciato di stucco: nessuno si aspettava da lui che si comportasse così. Adesso c’è preoccupazione per quelle che potrebbero essere le conseguenze all’interno del programma.

Tutto forse è partito dalla puntata di Amici trasmessa domenica 6 novembre. La sfida che aveva voluto Arisa e che vedeva protagonista Piccolo G non aveva trovato spazio. Il cantante era sicuramente già in tensione, ma il fatto che la professoressa all’ultimo abbia lasciato a lui la scelta riguardo il fare la sfida o meno ha sicuramente peggiorato le cose.

Piccolo G si è sentito fare alcuni rimproveri pesanti sia da parte di Rudy Zerbi che di Arisa. Pur riconoscendo il particolare timbro e lo stile originale di Piccolo G, gli hanno fatto notare che spesso è prevedibile e non riesce ad emozionare. Il cantante di Amici ha effettivamente ammesso di essere stato molto frenato in questo primo periodo.

Amici 22, il gesto violento del cantante: cos’è successo

Il 15 novembre il daytime di Amici ha proposto alcune immagini di cui sicuramente si tornerà a parlare all’interno del programma: il gesto violento da parte del cantante ha lasciato davvero tutti di stucco. Mentre i compagni stavano guardando la registrazione della puntata domenicale, Piccolo G ha infatti chiesto a Tommy ed a Wax dove fosse lo stereo.

Entrambi gli alunni di amici gli hanno risposto che in quel momento erano impegnati a riguardare la puntata, e non volevano parlare in quel momento. Piccolo G ha mostrato di essersela davvero presa. Il cantante si è alzato e andato via, tirando un pugno alla porta che di fatto si è rotta. Aaron è subito corso a consolarlo mentre Piccolo G era in lacrime.

Quali possono essere le motivazioni del gesto?

Risulta difficile capire le vere motivazioni del gesto di Piccolo G, che fanno ripensare ai pugni tirati al muro da Aka7even durante Amici 20. Mentre Luca Marzano era disperato perchè Martina lo aveva lasciato per poter stare insieme a Raffaele, Giovanni Rinaldi sembra aver accumulato forse troppa tensione in questi primi giorni di novembre.

Il suo singolo “Più Mia” è finalmente in promozione su Radio Zeta: durante la puntata del 20 novembre si vedrà se il pubblico lo ha preferito alle canzoni di Niveo e Aaron. Dal punto di vista sentimentale, invece, si sta avvicinando molto a Federica, che sembra però molto frenata dalla preoccupazione di non voler rovinare la loro amicizia.

