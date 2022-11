Meteo, doppio attacco sull’Italia: l’autunno adesso è arrivato davvero. la settimana è cominciata e finirà all’insegna del maltempo

Diciamo addio all’alta pressione, almeno da qui ai prossimi giorni e diamo ufficialmente il benvenuto all’autunno. Perché sull’Italia arriva un doppio attacco frontale sotto forma di due perturbazioni che daranno poca tregua. la prima dovrebbe esaurirsi domani, la seconda invece cominciare venerdì 18 per tutto il weekend.

Già oggi è in arrivo al Nord un flusso umido provocato da diverse perturbazioni atlantiche. La prima è la numero 5 di novembre e farà sentire i suoi effetti al Nordovest inizialmente per poi spostarsi ad Est. Tregua tra mercoledì e giovedì, ma è in agguato anche la perturbazione numero 6 del mese

Nei prossimi giorni sono anche attese forti nevicate, specie sulle Alpi occidentali, con fiocchi intorno ai 1500/1600 metri in particolare su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Neve fino a 30-40 centimetri è attesa anche sull’Appennino centro-settentrionale, ma a quote più elevate.

Meteo, doppio attacco sull’Italia: le previsioni in dettaglio regione per regione

Vediamo nel dettaglio le previsioni per oggi, 15 novembre sulle varie zone d’Italia. Partiamo da Nord che sarà il più colpito dalla perturbazione, con piogge e temporali a tratti anche intensi soprattutto Nordovest e sulla costa di Levante della Liguria Negli altri settori il tempo andrà peggiorando nel corso della giornata con precipitazioni moderate in Lombardia e al Nordest. Sono attese anche nevicate sulle Alpi a quote relativamente basse. Temperature in leggera diminuzione, con valori massimi attesi tra i 9° di Aosta, gli 11° di Milano e i 15° di Genova.

Al Centro e in Sardegna il maltempo interesserà in particolare l’alta Toscana nella prima parte del giorno. Nelle altre regioni invece insisterà il bel tempo stabile, con ampio soleggiamento. Nel pomeriggio però le piogge e qualche isolato temporale arriveranno anche su Umbria, Lazio e Marche. oltre che nel Nord della Sardegna. Valori massimi compresi tra gli 11° di Perugia e i 21° di Cagliari.

Infine al Sud il tempo sarà asciutto perché qui la perturbazione non farà sentire i suoi effetti. Quindi su tutte le regioni è atteso un cielo poco o al massimo parzialmente nuvoloso con temperature in leggero aumento. Andremo dai 13° di Potenza fino al 23° di Palermo.