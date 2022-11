GF Vip 7, si allarga il focolaio Covid nella casa: tremano i telespettatori

Grande paura all’interno della casa del GF Vip 7. Infatti si sta allargando il focolaio Covid e adesso si teme anche per Alfonso Signorini.

Il Covid-19 rischia di dilagare all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Infatti stanno aumentando le positività, tanto da mettere a rischio addirittura Alfonso Signorini: ecco cosa sta succedendo a Cinecittà.

Sono ore concitate all’interno della casa del GF Vip 7. Infatti la produzione ha scelto di rendere noto chi sono i quattro concorrenti risultati positivi al Covid-19. Tamponi che hanno accertato la presenza del virus in Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. I quattro sono stati fatti uscire subito dalla casa e sono stati isolati dal resto del gruppo. In queste ore è arrivata la conferma di un’altra positività, quella di Pamela Prati. La showgirl sarda è stata eliminata giovedì scorso.

Proprio questa positività potrebbe causare ulteriori danni al proseguimento della trasmissione visto che la Prati, costretta dal televoto a lasciare la dimora più spiata d’Italia, si è precipitata in studio, ha baciato sulla bocca Marco Bellavia. Inoltre la showgirl ha salutato con dei baci anche Alfonso Signorini. Proprio per questo motivo, adesso il reality show potrebbe ritrovarsi con un altro tampone positivo tra le mani.

GF Vip 7, il focolaio Covid impaurisce Alfonso Signorini: cosa sta succedendo

Pamela Prati avrebbe quindi gettato nello sconforto Alfonso Signorini dopo la positività al Covid-19. La situazione infatti dopo 24 ore è cambiata drasticamente. Nella notte la showgirl non si è sentita bene, così ha provveduto a effettuare un altro test. Stavolta il responso è stato contrario a quello fornito dal tampone precedente: positiva. Inoltre nella notte Pamela ha rivelato di non sentirsi bene per nulla e di essere spaventata dagli effetti che sta avendo il virus sul suo corpo.

Resta quindi da capire adesso cosa succederà agli altri concorrenti del reality show. Infatti non si escludono nuovi casi di positività. C’è il forte rischio che la presenza di ‘vipponi’ sia decimata. E da capire anche come verrà condotta la puntata prevista per il prossimo prime time su Canale Cinque. Nonostante tutto Alfonso Signorini ha già preso una decisione annullando il televoto. In queste ore sono arrivati anche i consiglieri del virologo Matteo Bassetti su come gestire il focolaio di Covid nella casa.