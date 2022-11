Attacco shock a Sabrina Ferilli: “Sei solo brava ad allargare le gambe”. La reazione è da applausi (FOTO)

Frase shock pronunciata nei confronti di Sabrina Ferilli, la nota attrice romana che ha dovuto poi replicare agli haters come accade spesso

Sabrina Ferilli è una donna molto apprezzata nel mondo dello spettacolo italiano. Attrice ormai di grande esperienza, ha lavorato con enormi registi italiani e ha sempre dimostrato la sua verve ironica e spensierata.

La Sabrina nazionale di recente fa parte del cast fisso di Tu si que vales, il talent show del sabato sera di Canale 5, voluta fortemente dall’amica Maria De Filippi come opinionista, per commentare con la sua spontaneità le performance dei concorrenti.

Nonostante siano molti ad apprezzare la Ferilli, sia per la sua bravura scenica che per la sua sensualità conclamata da sempre, non mancano purtroppo gli haters alla nota attrice di origine romana.

Sabrina Ferilli, la risposta piccata all’hater: botta e risposta sui social

Nelle scorse ore Sabrina Ferilli ha ricevuto un duro attacco da parte di un utente, forse poco ammaliato dai modi spontanei dell’attrice durante la sua partecipazione a Tu si que vales.

Questa persona, come purtroppo spesso accade, ha utilizzato i social network (in questo caso Instagram) per attaccare la Ferilli: “Sei più brava ad allargare le gambe che a recitare! Grande” – è l’offensiva frase scritta nei confronti della donna, con tanto di tag per indirizzare meglio l’attacco.

Sabrina però non si è lasciata sfuggire questo insulto riguardo la sua carriera e la sua capacità attoriale, traslocato in chiave sessista. L’attrice nativa di Roma ha replicato all’hater in maniera a dir poco piccata: “Grazie, ho imparato da tua madre”.

Spontanea ma allo stesso tempo giustamente dura Sabrina Ferilli, che con questa risposta forse inaspettata dai ‘leoni da tastiera’ ha letteralmente zittito l’hater. La donna ha sempre ammesso di accettare critiche sulla sua professione e di riderci su, ma non tollera insulti sessisti.

Continuerà nonostante gli attacchi social l’avventura di Sabrina Ferilli a Tu si que vales. L’attrice di Ferie d’agosto proseguirà nei suoi siparietti divertenti con la De Filippi, Gerry Scotti e gli altri componenti del cast su Canale 5.