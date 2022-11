L’addio di Mourinho è a un passo: la Roma è sotto choc! Il tecnico portoghese è al centro di polemiche piuttosto accese nella Capitale

La partita incolore con il Torino, pareggiata allo Stadio Olimpico per 1-1, ha portato ai primi fischi del pubblico giallorosso. Il settimo posto in classifica dopo 15 giornate è un brutto campanello di allarme.

La Roma ha chiuso nel peggiore dei modi l’ultima parte di campionato prima della sosta per il Mondiale. Nelle ultime tra gare con Lazio, Sassuolo e Torino sono arrivati appena 2 punti. Un paio di pareggi per 1-1 e una sconfitta di misura nella stracittadina sono la fotografia di un momento davvero difficile.

Mourinho sembra aver perso il polso della situazione e la squadra sta rendendo al di sotto delle aspettative. Le numerose assenze, Dybala, Pellegrini e Wijnaldum su tutti, hanno reso ancor più povera una rosa che già non brillava per qualità e profondità.

Il rendimento di giocatori come Abraham e Belotti è da mani nei capelli, così come di alcuni capisaldi del gruppo come Cristante e Mancini. Dopo la vittoria della Conference League, la società e i tifosi si aspettavano decisamente di più. Il successo europeo doveva essere un punto di partenza e non di arrivo, anche se il campo sta dicendo il contrario.

Mourinho è in discussione: i Friedkin meditano sul possibile sostituto

José Mourinho, nella conferenza stampa post Torino è stato piuttosto chiaro. A suo avviso con questi giocatori e questo stato di forma, fisico e mentale, non si può fare di più. Qualcuno riporta voci riguardanti i Friedkin che non sarebbero del tutto d’accordo con il loro tecnico.

Si aspettano di più dal secondo allenatore più pagato della Serie A e si stanno interrogando anche sul futuro. Il contratto con lo “Special One” è in scadenza il 30 giugno del 2024, ma a quanto sembra a giugno si potrebbe arrivare ad una separazione. Nessun esonero ma un’interruzione consensuale del rapporto.

Il Real Madrid sembra essere pronto ad affidare a Mou il progetto post Ancelotti. A quel punto il tecnico portoghese lascerebbe la Capitale di sua sponte, lasciando ai Friedkin la possibilità di scegliere il nuovo tecnico. Le voci di corridoio già parlano di Tuchel.