Iva Zanicchi devastata dal dolore, il racconto in diretta: “È morto da solo”

Nel corso della sua ultima intervista, Iva Zanicchi si è detta devastata dal dolore. Infatti la cantante ha rivelato un toccante retroscena.

Torna a parlare Iva Zanicchi e lo fa rivelando tutto il suo dolore ai microfoni. Infatti l’opinionista e showgirl ha rivelato di essere stata sotto choc dal dolore, affermando che è morto da solo: il racconto.

Nel corso della puntata di ieri di Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi ha aperto il suo cuore ai telespettatori nella clip di presentazione, prima della sua esibizione in coppia con Samuel Peron. Nella clip in questione l’artista ha parlato di un momento drammatico vissuto nel suo privato, risalente a non molto tempo fa, ossia la morte del fratello, al quale era legatissima.

Al suo interno Iva ha spiegato che era ricoverata con la sorella di due anni più grande ed appunto il fratello che era il più piccolo. Proprio per questa coincidenza i tre erano solito chiamare reparto Zanicchi quella parte dell’ospedale. La cantante commossa ha poi ricordato: “Quando mi hanno dimessa dall’ospedale, i medici mi hanno detto che avrebbero dovuto trattenere mio fratello perchè, essendo cardiopatico, non riuscivano a fargli abbassare la febbre, promettendomi però che sarebbe stato dimesso qualche giorno dopo“. Nonostante ciò però le cose non sono andate per il verso giusto.

Iva Zanicchi ricorda il fratello scomparso: “Mi ha chiamato prima di morire”

Purtroppo dopo essere stata dimessa dall’ospedale, le condizioni del fratello di Iva Zanicchi sono peggiorate. Infatti non hanno potuto mettergli il casco a causa dei suoi problemi al cuore e non è stato possibile intubarlo. Prima che le sue condizioni di salute peggiorassero irrimediabilmente, ha chiesto ai medici di poter fare una telefonata. L’ultima chiamata quindi è stata rivolta proprio alla sorella Iva. La Zanicchi ancora sta male se pensa che il fratello è morto da solo in ospedale.

La showgirl italiana ha infatti ricordato che questo dolore lo accomuna con molte famiglie italiane. La cantante a Ballando con le Stelle ha quindi confessato: “Ho tentato di vederlo, ho chiesto che mi bardassero e mi facessero stare con lui ma non è stato possibile e questa è stata una cosa di una crudeltà” – ha poi concluso l’intervento pre-gara affermando – “Nonostante i dolori della vita, io ho trovato dentro di me una grande gioia, l’amore per la vita“. Finita la clip quindi Iva si è esibita in coppia con Samuel Peron, tra gli applausi del pubblico in studio.