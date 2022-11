GF Vip, concorrente ha deciso: lunedì abbandonerà la casa

A volte la mancanza di casa diventa insostenibile e per lui lo è stato fin dal primo giorno: un altro addio al GF Vip

Ha annunciato il suo ritiro per lunedì ai suoi coinquilini, questa casa di Cinecittà continua a perdere pezzi per strada. La situazione per lui è diventata insostenibile ed ha deciso che non può proseguire oltre.

Gli ultimi giorni nella casa del GF Vip non sono così tranquilli come previsto. A sconvolgere la quotidianità dei vipponi, infatti, c’è la positività al Covid di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita che hanno dovuto momentaneamente abbandonare la casa e annullare il televoto. Chi vuole uscire di sua spontanea volontà è Luca Salatino che, a suo dire, non riuscirebbe più a stare tra le quattro mura di Cinecittà.

È da quando ha fatto il suo ingresso che l’ex tronista ha cominciato a piangere per la mancanza di casa, in particolare modo di Soraya che ha appena portato al di fuori del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Se dopo un incontro con lei, le cose sembravano poter rientrare in carreggiata, sembrerebbe che la situazione sia diventata intollerabile per il concorrente.

Luca Salatino ha deciso: lunedì abbandonerà la casa del GF Vip

In un ennesimo momento di sconforto, avvolto dalle lacrime e consolato da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, Luca Salatino ha ammesso di voler andar via. Durante il pomeriggio di ieri, l’ex tronista è sparito per un lungo tempo tanto da far pensare che avesse abbandonato la casa già nella giornata di ieri o che, magari, fosse risultato positivo al Covid. Niente di tutto questo, per un lungo tempo, infatti, il gieffino è stato in confessionale a sfogarsi probabilmente con la produzione ed ammettere la sua insofferenza all’interno del reality che è diventata evidentemente asfissiante.

Chiacchierando con i suoi compagni d’avventura, poi, Luca Salatino ha ammesso che lunedì -quindi domani- andrà via. Sarà di parola e lascerà la casa del GF Vip? Quest’edizione viene, di tanto in tanto, colta da spiacevoli notizie e con l’ex tronista si tratterebbe del terzo ritiro per quest’annata del reality show.