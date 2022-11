Cecilia Rodriguez è incinta? La foto non lascia dubbi – FOTO

Una foto scattata durante le vacanze in Trentino Alto Adige e che ritrae Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non lascerebbe dubbi: la sorella di Belen è incinta?

Si era inizialmente diffuso il gossip che fra Cecilia Rodriguez e la madre di Ignazio Moser, Carla Merz, non ci fosse molta simpatia. Anche se inizialmente non è arrivato nessun commento da parte dei diretti interessati, diverse settimane dopo è stato proprio Ignazio Moser a pubblicare la prima foto che ritrae insieme “suocera” e “nuora”.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si sono conosciuti durante il GF Vip 5. Dopo aver condiviso lo stesso appartamento per diversi mesi, hanno deciso di comprare finalmente casa insieme. La coppia ha dunque fatto tutto il classico percorso, come le vacanze a casa dei rispettivi genitori, prima di arrivare alla proposta di matrimonio.

Cecilia Rodriguez è incinta? La foto non lascia dubbi

Ciò che ha lasciato sorpresi gli ammiratori dei due ex gieffini è stata la reazione del padre di Ignazio Moser, Francesco. Apparentemente, sembrerebbe esserci un po’ di freddezza da parte sua: “Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli. Sono fidanzati da anni, non possono restare fidanzati tutta la vita“.

A chiudere le sue dichiarazioni anche una stoccata sulle abilità culinarie di Cecilia Rodriguez, che si impegnerebbe molto in cucina ma “non è il suo lavoro” e poi un “speriamo che vada tutto bene” che lascia davvero stupefatti. Forse, la freddezza nei rapporti con Cecilia non è mai stata da parte della madre ma con il padre di Ignazio Moser.

Perchè la sorella di Belen non si mostra più a figura intera?

Nessuno si è mai posto un interrogativo riguardo le tempistiche con cui Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez abbiano deciso di convolare a nozze. Forse, c’è qualcosa che gli ha portati a prendere una decisione riguardo al loro futuro. Una foto scattata il 13 novembre farebbe infatti sospettare che Cecilia Rodriguez sia incinta.

A ben vedere, l’influencer non pubblica da diverso tempo dei selfie o dei video che riprendano anche il suo pancino. Le immagini condivise sui social sono campagne di moda professionali o dettagli delle sue vacanze in Trentino. La foto condivisa dall’esperto di gossip Amedeo Venza, però, non lascerebbe dubbi: è in arrivo l’erede di casa Moser?

Ecco la foto che mostrerebbe che Cecilia Rodriguez è incinta:

Qui sotto il video della proposta di matrimonio di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez: