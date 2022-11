Guadagnare 40 mila euro con una sola moneta: tutto vero! Ecco il pezzo raro da scovare

E’ in circolazione una moneta all’apparenza non così preziosa che potrebbe in realtà farvi guadagnare una vera e propria fortuna

La numismatica è una delle passioni più comuni tra i collezionisti di tutto il mondo. Vale a dire raccogliere, scovare e reperire monete di ogni genere, tra le più antiche a quelle più recenti che potrebbero avere un valore simbolico in futuro.

Si tratta di una scienza in grande cambiamento, visto che i valori e le rarità cambiano di anno in anno, anche in vista delle aste che riguardano monete preziose accalappiate dai grandi collezionisti.

Ma a prescindere da chi fa della numismatica una vera e propria passione vitale, c’è la possibilità per chiunque di reperire una moneta, all’apparenza comune e non speciale, che potrebbe farvi guadagnare una fortuna dal nulla.

La moneta da 1 euro che vale una fortuna: ecco i dettagli da cercare nelle proprie tasche

Sembra paradossale, ma secondo le ultime indiscrezioni lanciate dagli esperti di monete, sarebbe possibile guadagnare la bellezza di 40 mila euro tondi tondi grazie ad una semplice moneta da…1 euro!

Infatti è in circolazione, seppure in maniera molto rara e nascosta, una moneta di euro che ha contiene delle particolarità davvero minuziose, ma allo stesso tempo capaci di far salire il suo valore di mercato alle stelle.

Si tratta della moneta da 1 euro cosiddetta fior di conio, ovvero pezzi rari di produzione da parte della zecca, rimasti però intonsi e senza usure varie. In questo caso le monete sono fuoriuscite con piccoli difetti di fabbricazione, il che le rendono di valore inestimabile.

La moneta in questione deve comportare le seguenti particolarità: prendendo in considerazione la moneta da 1 euro, se alla sua sinistra non è riportata la lettera R, allora il valore potrebbe aumentare di un bel po’. Invece, se c’è la S sul bordo dorato, sicuramente si potrebbe arrivare a ben 20 mila euro. Infine, se sempre nella solita moneta mancano le stelle poste alla sinistra dell’Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci, in tal caso il valore scenderebbe a 12 mila euro.

Dunque fate attenzione alle monete di euro che avete nelle tasche e nel vostro porta-monete. Potrebbe a sorpresa spuntare l’oggetto prezioso che vi farà arricchire.