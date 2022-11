“Ha problemi di toss…” e si interrompe bruscamente: Charlie Gnocchi svela il segreto di un gieffino

Charlie Gnocchi l’ha combinata grossa e rivelato un gran segreto di uno dei suoi compagni in diretta al GF Vip

È evidentemente scappata una parola di troppo al gieffino che ha rivelato il segreto di un suo compagno d’avventura. Chiacchierando con Nikita Pelizon, il fratello del comico e cabarettista ha preso uno scivolone.

Luca Salatino nell’ultima puntata del GF Vip ha avuto un’intera clip a lui dedicata per le lacrime che spesso spende. Charlie Gnocchi è convinto di saperne il motivo, insieme ad Amaurys e che sarebbero gli unici due con cui il tronista si è messo a nudo. Quello che doveva restare un intimo segreto, in realtà, è stato spiattellato non solo a Nikita, ma a tutti coloro che hanno assistito alla scena da casa.

In particolare, i due gieffini stavano discutendo proprio sulle lacrime di Salatino con Gnocchi che ha ammesso: “Luca ha avuto una clip sul fatto che piange, ma io non parlo. Io parlo solo a lui. Gli ho detto ‘voglio che gli altri non sappiano niente, sappiamo io e te’. Nessuno può sapere questa cosa, la verità la sappiamo io e lui”.

Charlie Gnocchi rivela dei problemi di tossicodipendenza di Luca Salatino

Luca Salatino, in passato, ha parlato dei suoi problemi di depressione con Elenoire Ferruzzi, ma pare che le sue lacrime e la sua difficoltà a stare in gioco, possano riguardare anche un problema di tossicodipendenza. A rivelarlo è Charlie Gnocchi in una chiacchierata con Nikita Pelizon: “Luca ha un problema che è quello del piangere, diceva a noi che non voleva più stare qui. Io e Amaurys gli abbiamo detto ‘se tu esci usciamo anche noi’. C’era anche George quando dicevamo che saremmo usciti se usciva Luca. Poi a George ho detto che è troppo giovane per capire certe tematiche”.

Solo successivamente, il fratello di Gene ha ammesso: “Non gli ho detto che non capisce nulla, ma che essendo un ragazzino, certe cose delicate che sono relative alla depressione, alla toss… Nikita! Nikita guardami bene. Luca c’ha problemi che non sono quello di… Quando io ho parlato con Luca ho capito che ci sono problemi diversi e alcuni sono legati alla depressione”.