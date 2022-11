Orietta Berti debutta in una fiction famosissima, pubblico sconvolto. Arriva la conferma ufficiale, sbarcherà in prima serata su Rai 1

Non tutte le fiction sono un successo, ma ce ne sono alcune che entrano nel cuore del pubblico per non lasciarlo più anche se dalla prima puntata è passato molto tempo. E così succederà che nella prossima stagione di una delle più amate, vedremo recitare anche Orietta Berti.

Un ruolo inedito per un ritorno in tv alla grande. Perché se adesso la cantante emiliana è protagonista tutte le settimane come opinionista al Grande Fratello Vip 7, la prossima primavera invece la vedremo nelle vesti di attrice. Come anticipa il sito BubinoBlog infatti Orietta sarà coinvolta nella settima stagione di Che Dio ci Aiuti, le cui riprese soino ricominciate da qualche settimana ad Assisi.

Secondo le prime anticipazioni, la Berti farà Orietta, nel senso che interpreterà se stessa in una puntata dell’amatissima fiction. Ma non è ancora chiaro che ruolo avrà all’interno della storia e soprattutto con quali personaggi dovrà interagire.

Non c’è ancora una data precisa per la settima stagione di Che Dio ci aiuti, le cui riprese devono ancora terminare, ma il momento più atteso dal pubblico si sta avvicinando. Perché come sappiamo da tempo e come ha confermato lei stessa, questa sarà l’ultima stagione in quel set per Elena Sofia Ricci che svestirà i panni di Suor Angela.

Quello che è stato il suo personaggio più famoso, è anche destinato ad abbandonare la fiction. La vedremo in un paio di puntate all’inizio della stagione e poi nell’ultima prima di dirle addio come ha raccontato lei stessa qualche tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni: “Ho amato molto suor Angela, al punto da darle il nome della mia nonna materna, la persona che per prima individuò in me quella bambina che stava molto bene sul palcoscenico. e ho voluto talmente bene che non riuscivo a separarmene. Ma a suor Angela abbiamo fatto fare di tutto, le abbiamo anche fatto avere una crisi vocazionale. Non c’era davvero più niente da raccontare”.

La sua eredità sarà raccolta da Azzura, interpretata fin dalla prima stagione da Francesca Chillemi. Ma accanto a lei resteranno anche Suor Costanza (cioè Valeria Fabrizi) e lo psicologo Emiliano (interpretato da Pierpaolo Spollon) entrato nella sesta stagione. Suor Angela andrà a curare un progetto dentro ad un carcere femminile, prepariamoci a darle l’addio.