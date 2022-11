Mourinho via dalla Roma a fine anno: clamorosa destinazione per il portoghese. I giallorossi stanno vivendo un momento particolarmente delicato

Il futuro dello “Special One” potrebbe non essere ancora a Trigoria. I risultati di questa stagione saranno fondamentali per la sua scelta. All’orizzonte c’è un vecchio club che lo attende.

La stagione della Roma fino a questo momento è stata tutt’altro che esaltante. Il tecnico portoghese aveva visto di buon occhio l’arrivo di Wijnaldum e Dybala per costruire finalmente una squadra in grado di competere per lo Scudetto. Purtroppo gli infortuni dell’olandese prima e dell’argentino poi (ormai un mese fa) hanno depotenziato un gruppo non proprio di primo piano.

Il livello qualitativo della squadra si è impoverito e a rimetterci sono stati i risultati. La Roma al momento è settima e domenica pomeriggio affronta il Torino prima della sosta per il Mondiale. La Joya non è ancora pronta per scendere in campo e al massimo andrà in panchina, con la speranza di mettere qualche minuto nelle gambe in vista delle convocazione ufficiali del ct Scaloni (figurera già nelle pre-lista dei 28).

Mourinho via dalla Roma a fine anno: Il Real Madrid di Florentino Perez bussa alla porta

Qualora il club dei Friedkin non dovesse centrare il quarto posto si aprirebbe un fronte di crisi difficile da arginare. La società ha fatto firmare a Mourinho un contratto sino al 30 giugno 2024 ma ora si interroga sul da farsi. Alcune uscite dello “Special One” non sono piaciute ai vertici e al gm Tiago Pinto. Piazzare ora Karsdorp sul mercato diventa impresa difficile, così come trovare un sostituto di valore a gennaio. La richiesta di giocatori importanti ad ogni sessione sta diventando difficile da sostenere per un club con pesanti debiti e sotto la lente d’ingrandimento del nuovo Fair Play Finanziario.

Ma ad agitare ancora di più le acque ci ha pensato una notizia arrivata dalla Spagna e rilanciata in Italia dalle colonne di Repubblica. Il Real Madrid è tornato sulle tracce di Mourinho. Florentino Perez lo aveva contattato prima di Ancelotti, salvo ricevere un rifiuto visto l’accordo appena firmato con la Roma. Adesso le cose sono diverse e probabilmente a giugno la situazione si potrebbe ripresentare. Questa volta Mou non direbbe di no, lasciando aperto poi il discorso su chi potrà mai sostituirlo nella Capitale. I tifosi sono spiazzati e aspettano di vedere come andrà a finire questa intricata faccenda.