“Ha rischiato la vita”, terribile confessione ad Amici: pubblico sconcertato

Tra i volti più amati di Amici c’è uno dei concorrenti che ha rischiato la vita. A confessarlo è proprio la madre: le sue parole.

La madre di uno dei concorrenti più amati di Amici 22 ha fatto rabbrividire i telespettatori a casa. Infatti ha confessato che il figlio ha rischiato la vita. Le parole della signora lasciano tutti di stucco: la rivelazione.

Tra i concorrenti più amati di questa edizione di Amici 22 troviamo senza ombra di dubbio Mattia Zenzola. Anche grazie a personaggi come lui questa edizione del talent show sta riscuotendo un grande successo in termine di ascolti e di share. Il suo percorso prosegue tra alti e bassi all’interno della scuola, a causa anche delle frecciatine della prof Alessandra Celentano, che non perde mai occasione di mettere in discussione il suo talento. A rompere il silenzio su Mattia in queste ore ci ha pensato la madre.

Come molti ricordiamo dopo essere stato costretto a ritirarsi dalla gara lo scorso anno, il ballerino ha avuto la possibilità di rientrare di nuovo nella scuola, grazie alla possibilità che gli è stata data dal prof Raimondo Todaro. Nonostante il suo essere introverso, nel corso di questa edizione il ballerino sta cercando comunque di farsi riconoscere. In pochi sanno che però Mattia ha rischiato di morire.

Amici 22, Mattia Zenzola ha rischiato di morire: la rivelazione della madre

Come abbiamo anticipato a rompere il silenzio su Mattia Zenzola ci ha pensato proprio la madre. Infatti la signora ha affermato: “Ha rischiato di morire alla nascita, il mio Mattia, io stesa ho rischiato con lui“, rivelando quindi un aneddoto inedito sul ballerino. Proprio per questo motivo la mamma di Mattia ha definito la sua nascita un vero e proprio miracolo, visto che il bambino aveva una serie di problemi di salute che hanno compromesso fin dal subito la sua vita. Alla fine però fortunatamente è andato tutto nel verso giusto.

Ancora la madre di Mattia ha deciso di dire la sua anche sulla love story che vede protagonista suo figlio. Infatti sembra proprio che il ballerino abbia perso la testa per la giovane Maddalena, con la quale ci sono stati diversi momenti di tenerezza intervallati anche da momenti di crisi. Nonostante qualche incomprensione la madre di Mattia è convinta che il figlio sia innamorato. La madre quindi convinta di ciò ha rivelato che Maddalena è in buone mani.