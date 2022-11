GF Vip 7, Edoardo sbotta e la regia taglia tutto: cos’è successo – VIDEO

Le telecamere del GF Vip 7 hanno mostrato Edoardo che, a più riprese, ha fatto degli attacchi molto ben precisi: la regia ad un certo punto ha staccato le riprese e l’audio, interrompendo bruscamente le parole del vippone.

Edoardo Tavassi, avvicinandosi ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ha rilevato la somiglianza fra il loro atteggiamento e quello di sua sorella con il compagno. L’ex naufrago ha ricordatoquando Guendalina ed il fidanzato si sono presentati in ritardo, per poi passare tutto il tempo a baciarsi mentre lui “reggeva il moccolo”.

Effettivamente, all’interno del GF Vip 7 Edoardo ed Antonella sembrano una coppia piuttosto affiatata e che va anche d’accordo. La Fiordelisi sembrerebbe essere diventata anche più tranquilla da quando ha iniziato la relazione con l’opinionista di Forum. Questo fino agli ultimi giorni, in cui è successo di tutto.

GF Vip, Edoardo si lamenta e la regia stacca le riprese

A guardare cosa sta succedendo all’interno del GF Vip 7, sembrerebbe di capire che gli autori del programma stanno provando a stuzzicare Edoardo ed Antonella. In un primo momento è entrata nel reality show l’ex fidanzata di lui, Micol. È stato dedicato ampio spazio al fatto che la sorella di Clizia Incorvaia avesse avuto una relazione con Donnamaria.

Quello che sorprende è che Alfonso Signorini abbia dedicato ampio spazio ad una relazione di soli tre giorni. Il vero scopo sembrava far arrabbiare la Fiordelisi. Anche Edoardo, mentre parlava in camera con Micol, ha concluso che il conduttore del GF Vip 7 abbia cercato di far ingelosire Antonella, riuscendo perfettamente nel suo intento.

Comincia ad esserci tensione fra i Donnalisi: è colpa degli autori?

Nella puntata del GF Vip 7 del 7 novembre, la Fiordelisi ha ricevuto una visita molto particolare. L’ex fidanzato e migliore amico Gianluca è venuto a trovarla. Anche Edoardo alla fine ha scambiato due parole con lui, ma la situazione era molto tesa ed Antonella si era messa a piangere durante e anche dopo la fine della puntata.

Edoardo era molto risentito, tanto che il 9 novembre lo si è sentito lamentarsi con i suoi coinquilini riguardo al fatto che Alfonso Signorini non tratterebbe tutti gli inquilini del GF Vip 7 nello stesso modo. Mentre Antonella lo contraddiceva ha sottolineato che dopo ogni clip chiederebbe sempre il parere ad uno fra Wilma, Patrizia e Charlie. Ha ragione?

Ecco il video in cui si vede discutere in giardino Edoardo, Donatella, Luca e Attilio riguardo come Alfonso Signorini tratterebbe i vipponi in maniera diversa. Poco dopo la regia staccherà le riprese.

“Ognuno viene trattato in maniera diversa, in base a quello che da al programma” e la regia censura. MIO DIO EDOARDO CHE SPUTTANA IL MODO IN CUI ALFONSO TRATTA DIVERSAMENTE LE PERSONE PARLANDO LA LINGUA DELLA VERITÀ #gfvip pic.twitter.com/sekuNGpe9a — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 9, 2022

Qui sotto, invece, la polemica fra Edoardo e Micol riguardo il modo in cui è stata presentata la loro relazione ormai conclusa: