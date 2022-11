GF Vip 7, uno dei concorrenti ha infranto il regolamento: c’è la squalifica?

Uno dei concorrenti del GF Vip 7 ha infranto il regolamento in queste ore ed adesso rischia una squalifica: di chi si tratta.

I colpi di scena sono dietro l’angolo nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti un’altra concorrente, in queste ore, avrebbe infranto il regolamento. Adesso Alfonso signorini potrebbe comunicare la sua squalifica.

Chi parla troppo sbaglia è un detto veritiero soprattutto nel caso di Oriana Marzoli, che nella notte del GF Vip 7 ha detto qualche parola di troppo ed anche fuori posto. Infatti la concorrente stava letteralmente sparlando di Giaele con Antonino. Proprio l’hair stylist da giorni è un’anima in pena in giro per la casa a parlare di lei e il rapporto che si è ormai raffreddato. Nonostante i segni di disgelo alla fine sembra proprio che i due abbiano deciso di non parlarsi più.

Questo però appunto non gli impedisce di parlarsi alle spalle a vicenda. Infatti Giaele nella notte ha parlato dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez con Patrizia, Wilma, Luca Onestini e Sara. D’altra parte Antonino ha avuto modo di sfogarsi solamente con Oriana. La donna le ha quindi svelato la classifica di gradimento dei concorrenti in casa. Una cosa del genere accadde qualche anno fa ad Andrea Zelletta, che per questo motivo fu messo in nomination d’ufficio. Adesso tutti si chiedono se alla Marzoli tocchi la stessa pena.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi in lacrime: lo scherzo dei coinquilini nella Casa di Cinecittà

Dopo le numerose squalifiche delle ultime settimane, Alfonso Signorini aveva bisogno di nuovi concorrenti all’interno della casa del GF Vip 7. Così tra i nuovi arrivati è stato accolto a Cinecittà anche Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi. Il ragazzo romano si sa è uno sopra le righe e stavolta con la complicità di Patrizia Rossetti ha fatto credere a tutti di essere stato squalificato dal programma, e di dover lasciare la casa durante la prossima puntata.

Una frase scorretta avrebbe fatto imbestialire Alfonso Signorini al punto da arrivare alla squalifica. Con un’interpretazione da Oscar, il nuovo gieffino si è quindi lasciato andare ad un pianto disperato, sempre appoggiato dalla sua complice. Dopo minuti molti vipponi si sono avvicinati preoccupati per capire cosa stesse succedendo. Sono diversi i coinquilini che hanno provato a rincuorarlo, ma alla vista dei volti scossi Edoardo ha voluto rivelare a tutti lo scherzo, scatenando l’ilarità all’interno della casa.