Colpo di scena Milan, è ufficiale: va via subito

Un vero e proprio colpo di scena ha colpito il Milan in queste ore. Infatti uno dei principali artefici dello scudetto andrà via subito.

Una notizia ha mandato in apprensione tutti i sostenitore del Milan, che adesso dovranno dire addio ad uno degli artefici dello scudetto dello scorso anno. Infatti è in scadenza di contratto che non verrà rinnovato: i dettagli.

Non è di certo un momento facile per il Milan che è distante otto punti dal Napoli capolista. Infatti nell’ultima giornata di campionato i rossoneri sono statti bloccati da una sorprendente Cremonese, che è riuscita a mantenere a bocca asciutta i campioni d’Italia soprattutto grazie alle parate di uno strepitoso Marco Carnesecchi. Nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions League, la situazione è abbastanza tesa a Milanello.

Infatti sono settimane in cui si cerca il colpevole di questo distacco che si è venuto a creare con il Napoli. Forse però non è nemmeno colpa degli uomini di Stefano Pioli, visto che davanti c’è un Napoli che ad oggi è imbattibile. La sosta per il mondiale del Qatar quindi non può far altro che aiutare i rossoneri a recuperare le energie mentali per la rincorsa scudetto. A breve però dovrebbe dire addio uno degli artefici dello scudetto, andiamo a vedere di chi si tratta.

Milan, scade il contratto di Gazidis: è l’ora dell’addio

Oramai l’addio di Ivan Gazidis era nell’aria da mesi, ma adesso è arrivata l’ufficialità. Infatti il super dirigente voluto dal fondo Elliot dirà addio dopo quattro anni nella Milano rossonera. Ivan Gazidis è entrato in AC Milan come Amministratore Delegato a dicembre 2018 e ha guidato il Club attraverso un periodo di crescita e modernizzazione sia dentro che fuori dal gioco, sia a livello di altre attività legate al business. L’A.D. con una nota ha voluto salutare anche il pubblico rossonero.

Infatti all’interno del comunicato si legge: “Lascerò il Milan dopo quattro anni meravigliosi e sfidanti. Devo moltissimo a questo Club, alla sua gente, ai suoi tifosi e a questa città, che sono convinto mi abbiano letteralmente salvato la vita“. Inoltre Gazidis ha esaltato il lavoro anche di tutte le persone che hanno lavorato al suo fianco in questi quattro anni. Infine il super dirigente ricorderà sempre tutte le persone della società che gli sono state vicino durante la malattia. La nota si conclude con l’amministratore che ricorda a tutti che il Milan rimarrà sempre nel suo cuore.