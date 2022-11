Alessia Piperno, arriva il lieto fine: è stata rilasciata e sta tornando in Italia

Alessia Piperno è stata rilasciata ed è già in viaggio per tornare in Italia. L’annuncio che ha reso felicissima la sua famiglia è arrivato in mattinata da Palazzo Chigi in una nota ufficiale.

Poi la premier Giorgia Meloni lo ha affermato anche durante il vertice con il segretario della Nato Jens Stoltenberg. “Mi perdonerà segretario, se faccio una cosa irrituale, ma avrete saputo che Alessia Piperno sta tornando a casa. Io volevo ringraziare il nostro servizio di intelligence, il sottosegretario Mantovano e il Ministero degli Esteri per il lavoro straordinario e silenzioso fatto, per riportare a casa questa ragazza”.

Così invece, recitava la nota di Palazzo Chigi: “Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti colori che hanno contribuito a che Alessia abbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa”.

Perché Alessia Piperno era stata arrestata

La presidente ha informato personalmente i genitori di Alessia del rilascio della blogger trentenne che è stata arrestata in Iran il 28 settembre mentre era in viaggio. Lo stesso mese in cui sono cominciate le proteste per Mahsa Amini. Piperno stava documentando il suo viaggio e aveva avuto problemi con il rinnovo del visto.

L’Italia intera adesso attende il ritorno di Alessia: Rilasciata, ti aspettiamo Ale”. Questo è uno dei primi messaggi pubblicato su Instagram dagli amici, non appena si è saputo della sua liberazione.