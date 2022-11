LoL – Chi ride è fuori 3, annunciato il cast: in due vengono da Don Matteo!

LoL – Chi ride è fuori è giunto alla sua terza edizione con un cast da paura: annunciati ufficialmente i prossimi concorrenti

10 comici in una stanza finché non arriva il vincitore che non ride alle battute degli altri: ce la faranno? Le ultime due edizioni ci hanno fatto ridere a crepapelle, riusciranno a farlo anche i prossimi concorrenti del format?

Nei giorni scorsi, Prime Video Italia ha dato qualche spoiler sui prossimi concorrenti di LoL – Chi ride è fuori, giunto alla sua terza edizione, ed in molti avevano indovinato, ma alcuni nomi sono del tutto inediti. Cresce l’attesa per vedere insieme 10 volti che hanno fatto la comicità italiana e che hanno un gran numero di seguaci pronti a guardarli sullo schermo rinchiusi in una stanza a provare a non ridere.

Soltanto poche ore fa è arrivato l’annuncio ufficiale: sono stati svelati i 10 comici che nel 2023 -senza però svelare ancora la data- porteranno nuovamente il format su Prime Video. Per poterli guardare basterà avere un abbonamento Amazon Prime per la spedizione gratuita che comprende anche la piattaforma Video e Musica.

LoL – Chi ride è fuori 3: annunciato il cast dei 10

Dai social ufficiali di Prime Video Italia, è stato svelato il cast della prossima edizione di LoL – Chi ride è fuori che ha finalmente tolto il cappuccio. I 10 comici saranno Cristiano Caccamo, Marina Massironi, Paolo Cevoli, Nino Frassica, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Fabio Balsamo dei The Jackal, Marta Filippi, Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina. Un cast molto misto, di comicità vecchia e nuova, ma di grosse risate negli anni. Tra questi ben tre fanno o hanno fatto parte di Don Matteo: Nino Frassica è tra i protagonisti, Cristiano Caccamo e Fabio Balsamo hanno preso parte a qualche puntata.

Anche quest’anno si tratta di tutti nomi illustri che abbiamo visto e rivisto in TV, tra piccolo e grande schermo. Non resta che aspettare di poterli vedere tutti insieme nel 2023.