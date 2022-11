Harry Windsor ha perso tutti gli amici per colpa di Meghan Markle: clamoroso retroscena

Harry Windsor avrebbe perso tutti gli amici in breve tempo per colpa di Meghan Markle. Sono emersi alcuni clamorosi retroscena riguardo i primi mesi in cui i duchi di Sussex avevano iniziato a frequentarsi.

Da quando Harry Windsor ha deciso di lasciare la Gran Bretagna per andare a trasferirsi a Londra, una pioggia di commenti negativi si è abbattuta sul duca di Sussex. L’opinione pubblica, soprattutto quella inglese, lo vede completamente succube della moglie e cambiato in peggio. In molti, inoltre, scommettono anche sul divorzio entro pochi anni.

Anche Kate Middleton, quando aveva iniziato a frequentare William Windsor, era stata etichettata come una scalatrice sociale. I tabloid inglesi l’avevano soprannominata “watie Katie” proprio per il fatto che attese pazientemente lunghi anni accanto al duca di Cambridge prima che lui si decidesse finalmente a chiederle di sposarlo.

Tutta colpa di Meghan Markle: cosa è capitato ad Harry

Kate è oggi una delle figure più amate della Royal Family, mentre Meghan continua ad essere odiata dai sudditi inglesi. Sicuramente dietro questo rifiuto c’è anche la percezione che la Markle non abbia mai davvero voluto abbracciare la cultura inglese. Anche quando parla di attività no profit, coinvolge praticamente sempre realtà americane.

La percezione dei sudditi di re Carlo è che Harry si sia completamente annullato per Meghan, accettando in un qualche modo un ruolo all’ombra dell’ex attrice di Suits. Vanity Fair ricorda che il duca di Sussex ha addirittura chiuso ogni relazione con uno dei suoi migliori amici ed ex compagno di studi alle scuole superiori proprio a causa di Meghan.

Non solo gli amici, anche con William il rapporto è diventato difficile

Tom inskip, che ha frequentato Eton insieme ad Harry, si sarebbe “permesso” di suggerire ad Harry di non correre troppo con l’attrice americana che stava frequentando. Sarebbe subito calato il gelo fra i due. Lo stesso sarebbe successo con il fratello William, che gli avrebbe chiesto di aspettare ancora un po’ di tempo prima di sposarsi con Meghan.

Sembrerebbe che siano davvero numerosi gli amici che Harry ha perso a causa di Meghan. Quando avevano iniziato a frequentarsi, il secondogenito di Lady Diana aveva organizzato una sera al pub con alcuni ex compagni di studi. Il risultato è stato che la Markle non ha affatto apprezzato le battute degli amici del suo fidanzato, che ha ripreso più volte. I presenti avrebbero anche riferito che Harry era visibilmente imbarazzato.

