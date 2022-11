Edoardo Tavassi naufraga di nuovo: davvero un colpo basso, la regia censura – VIDEO

Edoardo Tavassi naufraga di nuovo: questa volta è arrivato davvero un colpo basso da parte del fratello di Guendalina, e la regia del GF Vip 7 ha subito staccato le immagini e l’audio. Ecco cosa sarebbe successo.

Edoardo Tavassi è stato la vera rivelazione de L’Isola dei Famosi 2022. Se non si fosse infortunato, molto probabilmente il televoto lo avrebbe decretato vincitore dell’edizione. La volontà di Signorini di farlo partecipare a distanza di pochi mesi ad un altro reality show molto impegnativo come il GF Vip 7 fa capire che il suo personaggio è davvero piaciuto.

Edoardo non ha deluso le aspettative, e da quando è entrato nella casa più spiata d’Italia gli spettatori sbadigliano di meno davanti allo schermo. Il fratello di Guendalina è stato inarrestabile e non ha risparmiato opinioni pungenti su tutti i vipponi eliminati, spendendo delle parole molto dure per Elenoire Ferruzzi e Giovanni Ciacci.

GF Vip 7, il colpo basso di Edoardo Tavassi

Quello che nessuno si aspettava, però, sono alcune dichiarazioni riguardo una persona che ha conosciuto durante L’Isola dei Famosi. La sua antipatia per Jeremias, il fratello di Belen, era già cosa nota. Il pubblico, però, è curioso di sentire cosa si direbbero Edoardo ed Antonino riguardo la loro esperienza con la famiglia Rodriguez.

Spinalbese, quando gli si è avvicinato Tavassi, ha tagliato corto indicando che fuori dal GF Vip 7 avrebbe molto piacere di parlarne con lui. Se per tutto cià che riguarda la famiglia Rodriguez sembrerebbe che Antonino non abbia voglia di dire nulla in televisione, Edoardo ha fatto alcune dichiarazioni sconvolgenti riguardo Mercedesz Henger.

Ci sarà una risposta dell’ex naufraga? Le parole sono pesanti

La figlia di Eva Henger era approdata a L’Isola dei Famosi urlando subito il suo amore per Edoardo Tavassi. Il suo comportamento aveva insospettito il fratello di Guendalina, che aveva dichiarato di trovare molto carina Mercedesz. Aveva però bisogno di più tempo per conoscerla per capire quali fossero le sue reali intenzioni.

Edoardo Tavassi si è smentito al GF Vip 7 quando, parlando con Micol Incorvaia e Giaele De Donà, ha spiegato che a lui non piaceva Mercedesz Henger. Sembra davvero una dichiarazione incredibile, fatta forse per fare colpo sulla sorella di Clizia che lui ha detto sin da subito di trovare molto carina. Altrimenti perchè l’avrebbe frequentata fuori dal reality?

Qui sotto il video in cui Edoardo Tavassi, con quello che si può davvero definire un colpo basso, dichiara che non ha mai provato attrazione per Mercedesz Henger: