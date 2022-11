Bonus tv 2022, mazzata sugli italiani: rischio blackout per tutti. Arrivano pessime notizie per i consumatori, ecco come rimediare

Come spesso succede nella vita dei consumatori italiani, ci sono spese impreviste ma soprattutto considerate non necessarie. Eppure bisogno adattarsi, come succederà tra poco più di un mese con il cambio della tecnologia per i televisori. Per questo era nato il Bonus Tv 2022, ma è in arrivo una mazzata.

il nuovo sistema della tv digitale terrestre invaderà le case degli italiani a partire dal prossimo 20 dicembre e quindi senza i televisori adeguati sarà impossibile seguire i programmi. Non stiamo parlando delle pay-tv e di quelle in streaming oppure on-demand, ma proprio dei media che gli italiani seguono tutti i giorni. Rai, Mediaset, La7 e tutto il resto saranno oscurati se l’apparecchio non è dotato della tecnologia necessaria.

Il ministero dello Sviluppo economico, che oggi sia chiama ministero delle Imprese e del Made in Italy, aveva stanziato fondi per il Bonus Tv 2002 destinati a coprire almeno una parte dei costi per cambiate televisore. Quei soldi però sono terminati da tempo, non c’è stato un nuovo finanziamento e il governo Meloni non ha messo questo provvedimento tra le sue priorità.

Ma in compenso il passaggio alla nuova tecnologia che per il digitale terrestre prevede la trasmissione in Mpeg-4 e quindi con televisore che supportano l’Alta Definizione, non si fermerà. Ecco perché molti italiani temono di restare al buoi, a meno di non finanziare di tasca propria il cambio dell’apparecchio.

Bonus tv 2022, mazzata sugli italiani: come fare per capire se siamo in regola

Le principale catene di elettrodomestici già nei mesi scorsi avevano avviato campagne di scontistiche speciali, che andavano anche oltre il Bonus Tv 2022. Ed è possibile che succede anche per i mesi di novembre e dicembre, con l’avvicinarsi delle feste di Natale. Ma si tratta comunque di iniziative privare, mentre il Bonus Tv è fermo al palo.

Intanto cosa possono fare i consumatori italiani che per ora non hanno cambiato il loro televisore e non sanno se è adatto alla visione della nuova tecnologia? Il primo passo è verificare la compatibilità con l’Alta Definizione che è anche l’unico modo per visualizzare bene il digitale terrestre.

Il metodo più semplice è questo: accendere il televisore ed eventualmente anche il decoder se è l’unico modo che abbiamo per vedere il digitale terrestre. Poi sintonizzarsi sul canale 100 che è il Canale Test Rai oppure sul canale 200 (Test Mediaset). Se appare una schermata con la scritta ‘Test HEVC Main10’ vuol dire che il televisore è compatibile. Se invece appare lo schermo nero, occorre fare la risintonizzazione dei canali. E qualora anche dopo questo tentativo sui canali 100 e 200 lo schermo rimanga nero, non c’è storia. Bisogna cambiare apparecchio.