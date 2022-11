GF Vip 7, Giaele De Donà ha preso la sua decisione: “E’ tutto finito”

La dichiarazione della vippona, tra i concorrenti più chiacchierati del GF Vip 7, fa molto discutere per la decisione ormai definitiva

Nuovi intrighi e situazioni complesse all’interno del GF Vip 7. Il reality show di Canale 5, come al suo solito, sta regalando novità in particolare nei rapporti umani e sentimentali tra i partecipanti.

Una vippona in particolare sta facendo parlare di sé nelle ultime ore. Ci riferiamo alla modella Giaele De Donà, la donna di origini venete nelle scorse settimane ha intrecciato rapporti piuttosto intimi con un compagno d’avventura in particolare.

E’ nato un certo idillio tra Giaele ed Antonino Spinalbese, l’hair-stylist divenuto famoso sia per la sua grande attività sui social, sia per la storia con Belen Rodrgiuez, dalla cui unione è nata anche la piccola Luna Marì.

Giaele De Donà si confessa a Luca Onestini: “Ormai è finito il tempo dei grattini…”

Il rapporto tra Giaele e Antonino Spinalbese però non andrà oltre. I due erano stati ripresi in pose molto intime. Mai nulla di erotico, sia ben chiaro, ma di certo si era intuito un legame intrigante fra i due vipponi.

Il gossip si è scatenato nelle scorse settimane, nonostante Giaele si sia sposata da poco con il suo compagno americano. In molti hanno subodorato una possibile liaison con il bel Spinalbese, ma è arrivata la decisione netta della ragazza 24enne.

In una chiacchierata con Luca Onestini, new entry del GF Vip 7, Giaele ha ammesso il suo passo indietro definitivo. L’ex tronista ha ammesso che Antonino si sarebbe interessato ad un’altra vippona, ovvero Oriana Marzoli, dichiarando che si sarebbe messo in mezzo tra la venezuelana e Luciano Punzo.

“Antonino si mette sempre in mezzo – ha replicato Giaele De Donà stizzita. Alla domanda di Onestini sulla loro frequentazione, Giaele non ha avuto dubbi: “Ho mollato con lui, non c’è mai stato niente di serio. E’ passata la moda ed il tempo dei grattini. Basta, mi ha stancato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Una decisione che appare insanabile ed incontrovertibile quella di Giaele, la quale prova sicuramente affetto ed attrazione per Antonino, ma gli ultimi sviluppi sembrano averli allontanati del tutto.