Lutto nella musica italiana: era considerato l’inventore di un genere amatissimo

Un dolore incolmabile per la sua scomparsa, ha fatto la storia della musica italiana con un grande genere: lutto terribile

Una grande perdita per la storia della musica italiana che dice addio al fautore di un amatissimo genere del Bel Paese. Un addio inaspettato, ma è risultato fatale il tumore con cui combatteva da più di un anno.

Con suo fratello Michelangelo fondarono il duo ‘La Bionda’ meglio conosciuto nel panorama della musica italiana come D.D.Sound. Insieme hanno prodotto il famosissimo brano, ripreso anche da qualche pubblicità, One For You One For Me nel periodo in cui la musica internazionale era invasa dalle note di 1, 2, 3, 4… Gimme Some More. A 73 anni si è spento Carmelo La Bionda che, da oltre un anno, lottava contro un tumore rivelatosi fatale.

L’annuncio è arrivato su Facebook dal suo stesso profilo aggiornato presumibilmente dai suoi familiari o qualcuno addetto ai social: “Cari tutti, Carmelo ci ha lasciati oggi per unirsi al grande concerto nei cieli. Lo saluteremo martedì 8 novembre alle 14:30 alla Parrocchia Santa Barbara in piazza Santa Barbara, 2 a San Donato Milanese. Ti amiamo anche noi Carmelo, per sempre”.

Lutto nella musica italiana: è morto Carmelo La Bionda

Su Facebook sono centinaia i messaggi di cordoglio alla famiglia del fautore -insieme a suo fratello- della musica disco italiana. Indubbiamente una grande perdita per tutto il movimento, di una persona che ha fatto la storia e che ha dovuto abbandonare la propria passione dopo essersi ammalato. I fratelli La Bionda sono stati anche produttori dei fratelli Righeira e proprio Johnson ha scritto un messaggio per la perdita dell’amico e collega: “Una notizia terribile. Una colonna della mia vita che crolla. Carmelo La Bionda se n’è andato poco fa, e nulla sarà più come prima. Non so dove mi avrebbe portato la vita senza l’incontro col lui e Michelangelo. Ciao Carme, grazie di tutto. Fai buon viaggio”.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, la bacheca del compianto Carmelo è invasa da strazianti dediche d’addio. Sono altrettanti i ringraziamenti per aver portato il loro genere anche in Italia e aver fatto ballare migliaia di italiani e non solo.