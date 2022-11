Il paradiso delle signore, soppresse 10 puntate: la decisione finale della Rai

La Rai ha preso la decisione di sopprimere 10 puntate de Il paradiso delle signore. Ecco quando la soap opera non andrà in onda ed i motivi che hanno portato a questa decisione inaspettata dal pubblico.

La puntata del 4 novembre de Il paradiso delle signore ha lasciato con il fiato sospeso l’affezionato pubblico. Finalmente si è vista Matilde arrivare alla serata di gala del centro commerciale e danzare insieme a Vittorio. Allo stesso tempo, l’incontro di Anna con il figlio Quinto getterà nella disperazione Salvo, che si sfogherà con Marcello.

Le anticipazioni riguardo le puntate de Il paradiso delle signore dal 7 all’11 novembre rivelano che l’articolo di Marco pubblicato su Paradiso Market continuerà a generare scalpore. In conferenza stampa Tancredi ed Umberto prenderanno le distanze dall’articolo sul Vajont. Ezio sarà umiliato pubblicamente per la gestione del suo gruppo.

Il paradiso delle signore, 10 puntate saranno soppresse

Umberto finirà al centro delle trame de Il paradiso delle signore, e sarà molto odiato. Vittorio rifiuterà però di farsi convincere da Adelaide e non si schiererà contro di lui. La tensione fra il personale del centro commerciale sta salendo, soprattutto a causa di alcuni dirigenti che, purtroppo, continueranno a non trattare troppo bene il personale.

La soap opera ambientata negli anni Sessanta non smette di tenere incollati allo schermo quasi 1,8 milioni di spettatori per ogni puntata, pari a circa il 21% di share televisivo. La notizia ufficiale che la Rai sopprimerà addirittura 10 puntate de Il paradiso delle signore ha dunque sorpreso il pubblico, che di certo non se lo aspettava.

Le motivazioni della decisione Rai: cosa succederà a fine novembre

Il paradiso delle signore non è il solo programma che nelle prossime settimane verrà cancellato, anticipato o posticipato dalla Rai. I Mondiali di calcio del Qatar, ci cui la Rai ha acquistato i diritti di trasmissione per il nostro paese, si svolgeranno dal 21 novembre al 18 dicembre. È in questo periodo che verranno soppresse 10 puntate della soap opera.

Il paradiso delle signore non andrà in onda per due settimane, più precisamente dal 28 novembre fino al 9 dicembre. A partire dal 12 dicembre ricomincerà la programmazione su Rai 1 dalle 16:05 circa. A causa dell’interruzione per i Mondiali di calcio, si sarebbe deciso di non far saltare nessun altro appuntamento durante le vacanze natalizie.