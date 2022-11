Edoardo Tavassi senza freni: parole durissime contro Elenoire – VIDEO

Non appena entrato nella casa del GF Vip 7, Edoardo Tavassi sta già iniziando a portare scompiglio: ecco le sue dichiarazioni nei confronti di Elenoire Ferruzzi, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci che sicuramente faranno discutere.

Edoardo Tavassi non sta deludendo il suo pubblico dall’ingresso nel GF Vip 7. In molti si aspettavano che portasse la sua simpatia e che movimentasse un po’ le dinamiche, e così effettivamente è stato. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi sembrerebbe anche aver messo gli occhi su Micol Incorvaia, a cui non ha risparmiato complimenti.

C’è una battuta di Edoardo che ha sorpreso il pubblico. L’ex naufrago ha infatti spiegato che, se anche dovesse salutare sua sorella durante la permanenza nella casa del Grande Fratello, lei non se ne accorgerebbe, perchè è sempre dal chirurgo. Lo stesso Tavassi ha specificato che lui e Guendalina ridono spesso insieme facendo questo tipo di battute.

Edoardo Tavassi contro Elenoire Ferruzzi: le sue parole

Da quando è entrato nel GF Vip il 3 novembre, Edoardo è stato un fiume in piena. Domenica 6 novembre, mentre parlava con un gruppetto di inquilini in giardino, ha spiegato la sua opinione riguardo diversi concorrenti che sono stati espulsi dal reality. Il fratello di Guendalina ha condannato l’atteggiamento nei confronti di Marco Bellavia.

Tavassi ha commentato così l’atteggiamento di Giovanni Ciacci: “Sapete qual è stata la percezione da casa? Tutti abbiamo i problemi, non si salva nessuno. E allora non credo che se tu fossi in quella condizione avresti voluto che la gente ti scansasse e ti ignorasse, capito? Tutti noi abbiamo dei problemi, e non è detto che un giorno si stia come Marco”.

Come ci si sarebbe dovuti comportare con Marco Bellavia

Edoardo Tavassi ha insistito che gli inquilini del GF Vip 7 non dovevano far finta di niente davanti ad una persona che piangeva. L’ex naufrago ha voluto commentare anche il percorso di Elenoire nel reality show, usando anche alcune parole molto dure. Ha esordito sostenendo che per ben due volte la Ferruzzi ha avuto lo stesso problema.

Prima Luca Salatino non la voleva perchè trans, poi anche Daniele Dal Moro. Secondo Edoardo, se Elenoire ha avuto per ben due volte di fila lo stesso problema significa che è lei che ha qualcosa che non va. Ha inoltre sottolineato che a lui non piacciono le persone che fanno vittimismo, quindi la Ferruzzi non le è proprio piaciuta al GF Vip 7.

Ecco alcuni dei commenti di Edoardo Tavassi su Elenoire Ferruzzi che sicuramente faranno molto discutere: