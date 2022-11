Viva Fiorello, Viva Rai 2 ma con una sorpresa: clamoroso ribaltone. Ormai ci siamo, il nuovo show sta per partire con una novità

Cosa ci facevano insieme Fiorello e Gigi D’Alessio qualche giorno fa, come aveva mostrato un’immagine postata dallo showman su Instagram? Ora lo sappiamo perché è sotto gli occhi di tutti, ma non è l’unica sorpresa legata al futuro della Rai.

Da qualche ora infatti Rosario Fiorello appare in video, ma non in voce, nello spot che serve a lanciare il suo nuovo programma che arriverà in due momento diversi. Dal 7 novembre su Rai Play ci sarà “Aspettando Viva Rai 2!“, in streaming sulla piattaforma online della Rai. Poi il programma vero e proprio che andrà in onda tutte le mattine dal 5 dicembre su Rai 2 alle 7:15.

Nello sport c’è Fiorello, ma la musica e le parole, del testo sono di Gigi D’Alessio per una nuova collaborazione dalla quale possiamo aspettarci di tutto. “Buongiorno buongiorno, io sono Rosello. Scusate mi chiamo Rosario Fiorello. Mi sveglio alle 4 di ogni mattina, vi porto cornetti, caffè e cappuccini. Viva viva viva! Viva Rai2”, dice lui nel video in bianco e nero, accompagnandolo con la sua inconfondibile mimica.

Fin qui nulla di strano, in fondo le tempistiche del suo nuovo show erano ormai note da qualche tempo. Ma la sorpresa arriva dalle anticipazioni di TvBlog che preannuncia un ribaltone clamoroso. Perché il programma di Fiorello che era stato bocciato da Rai 1, o meglio dal Cdr del Tg1 infuriato per gli spazi che avrebbe soltanto, in realtà arriverà lo stesso anche su quel canale.

Viva Rai2 andrà in onda anche su Rai1, a tarda sera, quasi notte. Seguirà infatti nella programmazione Porta a Porta, oppure il programma in prima serata previsto sulle rete ammiraglia della Rai e quindi da lunedì 5 dicembre ci sarà un doppio appuntamento con il pubblico, soprattutto quello che4 non lo può seguire al mattino.

Così Fiorello che è uscito dalla porta rientrerà dalla finestra e i dati degli ascolti tv ci confermeranno o meno se Rai 1 abbia fatto bene a rifiutarlo. Lui ha incassato e guarda avanti, perché sa che il pubblico è tutto dalla sua parte.