Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo spiazza tutti, un tronista vicino alla scelta. Le prossime puntate del dating show saranno caldissime

Ormai la stagione di Uomini e Donne sta entrando sempre più nel vivo e il dating show ha preso il ritmo di almeno due registrazioni alla settimana. In quella di oggi è successo di tutti e le prima anticipazioni arrivano come al solito dal profilo Instagram specializzato UominieDonneClassicoeOver che preannuncia rivoluzioni.

Novità importanti infatti nel percorso di Riccardo Guarnieri perché lo storico protagonista delle ultime stagioni nel Trono Over ha deciso di uscire con Gloria. I due hanno raccontato in studio di aver dormito insieme, anche se poi lui ha voluto vedere Roberta Di Padua attirandosi le critiche di Gianni Sperti.

Ma non è stata la sola parentesi amara. Dopo la scelta di Ida Platano, che ha lasciato il programma insieme ad Alessandro, cosa ne sarà del percorso di Riccardo? Molti erano convinti che fosse tornato proprio per riconquistare Ida e adesso sta mostrando un certo nervosismo, sottolineato anche da Maria De Filippi. Secondo lui però si tratta di un capitolo ormai del passato e per questo ringrazia Roberta che gli ha fatto capire la verità.

Uomini e Donne anticipazioni: nel Trono Classico siamo vicini ad una nuova svolta

La registrazione di Uomini e Donne però ha riservato sorprese anche per il Trono Classico. In particolare con Federico Nicotera perché il tronista è uscito con Carola in esterna e i due hanno mostrato una certa intesa. Tanto che Alice, una delle altre corteggiatrici, ha deciso di uscire e andarsene perché teme che Federico abbia già fatto la sua scelta. Lui l’ha rincorsa, una scena già vista in passato. E così quando ha chiesto a Carola di ballare, la ragazza si è rifiutata.

Infine Lavinia ha scelto di andare in esterna con Alessio Campoli. Una frequentazione che sembra filare via liscia nonostante un altro corteggiatore, sempre Alessio, creda che il suo rivale non sia realmente interessato alla tronista. Infine Federico Dainese ha deciso di regalarsi un’esterna con Elena, una nuova corteggiatrice. Prossimamente sapremo come è andata.