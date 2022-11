Malore sul set, il mondo del cinema è con il fiato sospeso: come sta il noto regista

Il mondo del cinema è con il fiato sospeso: il noto regista ha avuto un malore sul set, e successivamente si è sottoposto ad alcuni accertamenti in ospedale. Ecco la ricostruzione dei fatti nelle parole del fratello e come sta l’artista.

La notizia è emersa nella serata del 4 novembre, quando ad informare l’agenzia di stampa Adkronos ci ha pensato direttamente il fratello. Durante le riprese del film, il noto regista avrebbe avuto un malore. Si è giustamente deciso di non sottovalutare i sintomi e quindi si è corsi in ospedale per verificare cosa stesse succedendo.

Pupi Avati si trovava nella sua Bologna, più precisamente davanti allo storico bar Zanarini. Si stavano girando alcune scene del suo film in lavorazione, La quattordicesima domenica del tempo ordinario. Sembrerebbe che il regista abbia iniziato a sentire un dolore al petto, e che suo fratello Antonio abbia insistito per andare al pronto soccorso.

Malore sul set, cosa è successo al regista e come sta

Come ha spiegato il fratello del noto regista, nella famiglia Avati ci sono numerosi casi di problemi e scompensi cardiaci, motivo per il quale non ha voluto che il fratello sottovalutasse la situazione. Le visite mediche all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna hanno effettivamente rilevato un lieve scompenso cardiaco.

Pupi Avati sarebbe quindi tenuto sotto osservazione. Per tranquillizzare i suoi ammiratori, Antonio ha ribadito che il fratello non si trova affatto in terapia intensiva: “E’ una cosa che si dovrebbe risolvere, mi auguro, all’inizio della prossima settimana, toccando ferro si sta risolvendo molto bene. Nonostante l’età e nonostante i precedenti non è stata così grave“.

Alcuni eventi potrebbero essere cancellati, cosa sta succedendo

Il malore del regista è arrivato proprio ad un giorno di distanza dal suo ottantatreesimo compleanno. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Il Fatto Quotidiano, i conoscenti di Pupi Avati si aspettano che possa essere dimesso già all’inizio della prossima settimana. Si dovrebbe dunque ricominciare subito con i lavori del film che si sono interrotti.

Pupi Avati non stava solo portando avanti i lavori per la sua ultima fatica cinematografica. Mercoledì 9 novembre avrebbe dovuto promuovere a Piacenza il suo film Dante, ma il Cinema Multisala Corso ha fatto sapere che l’evento è stato posticipato. Il 19 novembre, invece, dovrebbe prendere parte al Festival del cinema di Castellinaria.

Ecco la scaletta del Festival del cinema di Castellinaria: l’evento di apertura dovrebbe essere proprio il film Dante del regista Pupi Avati: