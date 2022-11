Che lite a Tale e Quale Show! I due giudici ai ferri corti: “Non parlo più”

Incandescente l’ultima puntata di Tale e Quale Show, anche per quanto riguarda i giudizi della giuria del programma condotto da Carlo Conti

Come ogni venerdì in prima serata, Rai Uno ha mandato ieri in onda la puntata live di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che ormai da molti anni ottiene grandi consensi da parte del pubblico.

Per chi non conoscesse il format, si tratta di un talent show dedicato a personaggi del mondo dello spettacolo. Undici artisti che devono esibirsi settimanalmente sul palco di Tale e Quale Show imitando voce e performance di noti cantautori.

Ogni esibizione viene votata e commentata dalla giuria di Tale e Quale Show, quest’anno composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello più un ospite a sorpresa che cambia di puntata in puntata.

Scontro tra Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio: tutta colpa della performance di Valeria Marini

Proprio all’interno della giuria ieri sera è scoppiata la miccia. Al termine dell’esibizione di Valeria Marini, che ha dovuto portare in scena la mitica Madonna, è partito un litigio tra Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio.

Il noto ed estroso cantautore ha criticato aspramente sia la performance della Marini, sia il trucco effettuato dagli stylist del programma Tale e Quale Show. Una punzecchiatura che non è piaciuta alla Goggi, la quale si è spesa per difendere sia la Marini che la squadra di coach e truccatori dello show.

“Cristiano, qui abbiamo dei coach che lavorano ore e ore. Noi ci divertiamo a truccarci così. Loro si fanno un bel m…per preparare i concorrenti. Quando tu distruggi regolarmente tutti togli anche gratificazione e valore ai nostri coach”.

Loretta Goggi si è dunque pubblicamente detta stufa per l’atteggiamento critico ed aspro di Cristiano Malgioglio, noto durante Tale e Quale Show per i suoi giudizi sarcastici e severi nei confronti di chi si esibisce.

Inoltre mentre Loretta stava facendo il suo discorso in favore di Valeria Marini, è stata interrotta più volte da Malgioglio. La cantante di Maledetta Primavera allora, stizzita, ha propeso per il silenzio: “Basta, allora non parlo più“, facendo calare il gelo sul programma.

E’ toccato a Carlo Conti rasserenare gli animi, anche se dopo ieri c’è il rischio che i rapporti dentro la giuria di Tale e Quale Show non siano più idilliaci.