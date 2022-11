Uomini e Donne, colpo di scena Ida Platano: altro terremoto

Un nuovo terremoto potrebbe colpire Ida Platano. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne desta sospetti: cosa sta succedendo.

Si torna a parlare di Ida Platano durante le anticipazioni di Uomini e Donne. La dama bresciana infatti sta destando non pochi sospetti ed adesso potrebbe arrivare una clamorosa decisione: colpo di scena in vista.

In queste ore Ida Platano è tornata ad essere sotto accusa. Infatti la dama bresciana di Uomini e Donne continua a tenere banco con le sue tormentate vicende sentimentali all’interno dello studio del talk show Mediaset eppure non mancano i dubbi e i sospetti sul suo conto. Stavolta a mettere bocca sul suo percorso all’interno della trasmissione ci ha pensato Riccardo Signoretti sulle pagine di Nuovo. Infatti il giornalista esperto in gossip ha fatto intendere e che a breve la dama potrebbe lasciare a sorpresa Alessandro.

La dama bresciana aveva tenuto banco proprio per il suo riavvicinamento con il cavaliere napoletano. Infatti i due si stanno frequentando anche al di fuori dello studio e tutto lascerebbe pensare che siano dei presupposti per costruire una love story lontana dai riflettori. Inoltre malgrado i due siano stati beccati in atteggiamenti teneri anche al di fuori dello studio televisivo, ogni volta che si confrontano in trasmissione sembrano nascere dei problemi. Proprio questa situazione avrebbe iniziato a far insospettire la produzione.

Uomini e Donne, crescono i sospetti su Ida Platano: a breve un colpo di scena

L’atteggiamento di Ida Platano all’intero della trasmissione ha destato non pochi sospetti, come si può leggere sulle pagine di Nuovo Ida potrebbe ben presto spiazzare ancora una volta gli spettatori, annunciando la fine della sua frequentazione con Alessandro. Sul settimanale si legge: “C’è chi è pronto a scommettere che a breve la dama troverà una motivazione, più o meno valida, per mettere fine alla frequentazione con Alessandro: eviterà così di ritrovarsi costretta ad abbandonare il programma e vivere la storia nella quotidianità“.

Insomma sembra proprio che Ida stia imitando la sua collega di trasmissione Gemma Galgani. Infatti la dama torinese in passato è stata protagonista di diversi episodi del genere. Nel caso in cui venga accertata questa eventualità, verrebbero confermati i sospetti che da tempo attanagliano i telespettatori. Infatti secondo gli appassionati la dama sarebbe interessata solamente alla visibilità e non a trovare il vero amore. A questo punto sarà solo il tempo a dare una risposta definitiva a questo sospetto.