“Scena terribile”, gesto sconvolgente di Charlene di Monaco: salvata dalle cameriere!

Charlene di Monaco torna sulla cresta dell’onda dopo una scena terribile di cui è stata protagonista. Da molti è stato definito un gesto terribile, con la principessa portata in salvo dalle cameriere: cos’è successo.

Ultimamente Charlene di Monaco sta facendo parlare di sé postando sui social le foto dei gemellini Jacques e Gabriella. Nonostante ciò la principessa monegasca non si fa vedere in pubblico dallo scorso ottobre e si dice che per rivederla dinanzi alle telecamere bisognerà aspettare il prossimo 19 novembre, ossia nel giorno della ricorrenza della Festa Nazionale di Montecarlo per rivederla. Malgrado questo suo isolamento la principessa sembrava sulla via della guarigione.

Infatti la grave infezione che l’ha colpita a naso, gola e orecchie nel 2021, se non del tutto sconfitta, sta per scomparire. Il corpo della principessa ha risposto bene a tutte le terapie e alle cure riabilitative, tanto che le è permesso stare da sola coi figli. Diversi magazine da Neue Frau a Ici, hanno infatti rivelato come fosse vietato a Charlene restare da sola coi figli, appena tornata dal suo lungo isolamento in Sudafrica. Proprio questi sono stati mesi difficili per la principessa, con situazioni che hanno spinto Alberto a non affidare la crescita dei propri figli solamente alla principessa.

Charlene di Monaco, reazioni incontrollate: le scene che hanno impaurito la corte

Dopo alcuni episodi Alberto avrebbe scelto di non affidare i bambini alle sole cure di Charlene. La principessa soffriva di crisi che la portavano a reazioni incontrollate. Infatti quando avvenne il ricovero in Sudafrica si parlava di un collasso, ma in realtà sembra abbia avuto una crisi più violenta delle altre, durante la quale avrebbe gettato degli oggetti addosso alle persone nella stanza, ferendo la sua assistente. Addirittura per calmarla intervennero le guardie del corpo.

Un altro episodio che ha fatto tremare il Principe sullo stato di salute di Charlene, risale a qualche tempo ed è stato riportato da Ici. In quell’occasione la principessa afferrò violentemente le forbici per tagliarsi i capelli e si ferì perfino il viso. A salvarla ci pensarono stavolta le cameriere che intervennero per fermarla. Le terapie che sta seguendo Charlene si sono però dimostrate efficaci e finalmente sembra libera da questi attacchi improvvisi.